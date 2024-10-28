桃園首家橋村炸雞進駐大江購物中心 揪55家餐飲推美食周年慶

大江購物中心將於11月6日至11月17日，集結館內55家餐飲品牌推出餐飲美食周年慶「好饗去大江」，首五日聯名卡友於餐飲店櫃消費滿千元最高回饋電子現金券320元，點點心豬仔流沙包、酷聖石冰淇淋等餐點買一送一限定優惠。另外，桃園首家、韓國炸雞品牌「橋村炸雞」預計11月5日於地下一樓全新開幕，開幕期間消費滿400元可獲得200元的折價券，限量5,000張。

美食周年慶「好饗去大江」消費滿額贈電子現金券活動，首五日聯名卡友獨享來店禮消費滿999元贈送200元，此外，單筆消費滿千元贈送120元，滿2千元贈送240元，每卡限定最高回饋480元。同時加碼全館指定店櫃當日累計消費滿5千元送400元，化妝品、香氛及內衣當日單筆消費滿3仟元送300元。

美食周年慶期間正逢雙11，餐飲品牌特別推出11月11日當日限定餐點買一送一優惠，包括點點心豬仔流沙包、酷聖石大杯冰淇淋、繼光香香雞甜心地瓜球、岩島成鹽之花奶油捲、天仁茗茶913CHAFFEE、島瓜芋頭粥等。