家樂福超狂購物節起跑 刮刮卡11月2日開賣總價值近190萬

家樂福為歡慶在台35週年，回饋消費者的好康一波接一波，特別推出週年慶限量刮刮卡「美好家LOVE」活動，刮刮卡張張皆有獎，總價值近190萬。最高抽價值超過12萬的歐洲自由行機票加住宿，招待消費者去羅馬或米蘭旅遊。美好家LOVE刮刮卡1張售價50元，自11月2日上午9點起，全台灣門市限量限購發售，量販門市100張、超市門市50張，消費者可憑家樂福會員綁定APP錢包儲值金或信用卡購買。

美好家LOVE刮刮卡購買即享3重好康。第1重，買就送美式咖啡兌換券，兌換期限至11月8日，一起為上班上學注入活力；第2重，買就抽好運紅包袋，袋袋皆有獎，把福氣「袋」回家；第3重，刮開並於8日前登錄抽獎序號，最高抽羅馬/米蘭雙人6天3夜自由行機票加住宿，價值超過12萬，將會有2名幸運人選被抽中。

家樂福回饋消費者的支持，不僅端出歐洲旅遊招待2組，還有全家福拍攝方案5名、民生用品限時搬運10名、3C家電驚喜箱21名、電子衣櫥4名、家樂福禮物卡30名，以及饗食天堂餐券32名等，總價值近190萬。

每年超狂的1111超狂購物節即將來襲，家樂福除了上百種商品紅利點數11倍送、自助結帳機台滿額抽抽樂，最高抽1111元現金折價券外，10月30日至11月12日，精選超過10項3C家電買就送好禮，包括宏碁輕薄AI筆記型電腦，買就送三星隨身碟256G一個；任天堂主機單機OLED款式，買就送超級瑪利歐兄弟驚奇遊戲片與隨行包；三星4K智慧聯網螢幕，買就送鍵盤滑鼠折價券500元。11月10日至12日限時三天，家電瘋狂下殺超甜價，LG變頻雙門冰箱原價23,900元，來店享驚喜價22,900元不到；國際牌變頻三門冰箱原價37,800元，超狂價30,000元有找，另有多款智慧聯網螢幕下殺。

雙11購物節炫風颳來，家樂福上百種商品，點數11倍送，等同於3%回饋；指定家電點數35倍送，等同於11%回饋，要讓消費者1111買得很有感。舉凡螢幕顯示器、筆記型電腦、空氣清淨機、洗衣機、咖啡機、小電鍋等家電，皆有甜美的價格再搭配驚喜的回饋。樂扣樂扣不鏽鋼隨行杯原價1,449元，下殺999元，點數還有11倍送；輝葉AI追夢椅原價128,000元，超狂76,800元，刷指定銀行還享24期0利率，點數11倍送。

家樂福不僅實體門市好康回饋又加碼，透過網路到線上購物下單或家速配外送也享有1111購物節好禮。家樂福線上購物綁定會員消費，11月11日上午11點準時開搶精選商品1折券，有機會用90%OFF帶走LG手持吸塵器，或三星顯示器，或最新的IPhone16。

10月30日至11月12日期間進站下單不限金額，即有可能抽中1,111,111元紅利點數回饋，價值等同現金3,703元。線上購物天天進站，天天領券，最高可以折11%。

家樂福因應超狂購物節，10月30日至11月12日，精選6項商品特殊價回饋消費者，包括特福好食系列不沾平底鍋32公分/不沾小炒鍋28公分原價1,598元，任選買1送1；3M健康防瞞枕心竹炭型原價1,499元，買一送一；大同電鍋10人份紫色原價2,890元，超狂價1,999元，限量200台；飛利浦超活氧迷你果汁機原價1,488元，超狂價788元。另外，還有牛奶、蔬果、食材最快1小時內送到家的家速配，滿1,111元折111元，週末補貨99元免運等活動。