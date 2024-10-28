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聰明省錢！全聯PX Pay「惜食地圖」新功能10月29日上線
全聯當日即期生鮮商品折扣優惠，是許多精打細算消費者省錢料理的聰明購物選擇，當日即期生鮮商品享受8折或6折優惠，不僅滿足消費者的需求，還可有效減少食物被丟棄的機會。而過往消費者需要親自前往門市找尋優惠商品，10月29日起，只要更新PX Pay App，就能直接在手機上享受「惜食地圖」輕鬆查的功能。每日18:00～22:00在PX Pay右下角點入「我的」頁面之後，在常用功能內即會出現「惜食地圖」，點入就能查詢當天生鮮即期商品折扣項目，並直接前往附近門市購買。
惜食地圖優惠品項涵蓋生鮮6大類，包括蔬菜、水果、海鮮、肉類、調理熟食及甜點麵包，折扣品庫存數量和品項資訊會於惜食地圖中定時更新。同時，惜食地圖具備「收藏門市」功能，可將個人喜歡或常去的門市加入我的最愛，系統將優先顯示該門市資訊，方便隨時查看最新折扣商品。亦可依照縣市區域、惜食類別，或者地圖搜尋功能，時時掌握優惠。
全聯從2017年即開始惜食計畫，將品質好的即期生鮮商品捐贈給社福機構，幫助更多人能有營養的食材加菜，累積捐贈的惜食金額已超過1.8億元。為實踐「全聯善美的永續發展策略」，全聯以惜食減廢與循環減塑、永續農業、減碳綠能並列4大發展軸線，其中針對惜食減廢，自2017年起即推動惜食計畫三部曲，首部曲為倡導珍惜產地食材，與農友一同計畫生產，達到產銷平衡不浪費。
二部曲則是進行包裝升級與折扣促銷，包括發展「貼體包」產品拉長賞味期限，以及即期折扣促銷減少報廢食物。。三部曲為推動門市惜食，幫助弱勢營養均衡，最後在門市未販售出的即期品，全聯與社福單位合作，讓它變得更有價值，提供給供餐據點的社福單位，讓每一階段的食材在效期內充分被運用。目的是珍惜食物、減少損耗，確保每一份食材都能得到妥善利用，並讓消費者能獲得優良品質的食材。
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