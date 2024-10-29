《落日月台Ｘ好樂團》 療癒系體驗與三溫暖系樂團夢幻聯動

今年，驚喜製造以《落日月台》的奇幻空間設計與療癒系的沉浸式體驗吸引萬名旅客前來，並在 70 分鐘內逃離現實、一窺人生終點的樣貌。在入秋之際，更攜手三溫暖系樂團好樂團（GoodBand），於 10 月 30 日展開一場限量 42 名的跨域合作專場，邀請旅客在入冬前，踏上一段溫暖的旅程。

好樂團由主唱許瓊文與吉他手張子慶組成，他們不僅將現身於這次的專場，也會透過音樂與旅客共同踏上這段旅程，親身體驗過後的瓊文表示：「這趟旅程是專屬於你的，它不像是一場演唱會需要所有人齊聚一堂，它需要你去自己感受、發展屬於你的旅程，是在別的演出場合感受不到的體驗。」子慶也特別強調：「I 人也能參加的活動！」。

在落日月台啟程時，將邀請你寫下心中最想聽到的那首歌，可能會是你出遊時最愛聽的歌、也可能是陪你痛哭的那一首，但這次，最好是《好樂團》的那首歌。踏出落日月台時，你的故事與悲傷將會留下，希望在回到現實的那一刻，能以更輕盈的步伐啟程。

《落日月台 X 好樂團：沉浸式體驗Ｘ音樂跨域專場》活動資訊

｜活動日期：2024年10月30日（三）

｜售票資訊：2024年10月17日（四）中午 12:00 在 KKTIX 上販售（限量42位）

｜售票連結： https://surpriselab.kktix.cc/events/mtgxgoodband

｜活動地址：台北松山文創園區內的藝巷空間（台北市信義區光復南路133 號）

｜活動內容：

●療癒系體驗Ｘ三溫暖系樂團夢幻連動

●此活動以《落日月台》沉浸式體驗為主，並有部分環節客製化調整

●體驗時長為 70 - 80 分鐘，含 3 道小食 1 杯微醺飲品

●購買此專場的旅客將於踏出落日月台前，遇見好樂團，留下僅屬於個人的回憶

●含與《好樂團》拍立得一張，拍攝時間於該日全場次結束後時段 22:40 - 23:10，拍照順序也將依照參與場次順序安排