快訊

美國防部表態！若北韓參戰援俄 烏軍使用美國武器「不再設限」

債券ETF一片倒「已經在公園打地鋪了」！專家：美選前股市震躲債避險

康芮環流驚人確定會影響台灣 鄭明典示警「1處」恐遇眼牆雲帶衝擊

《落日月台Ｘ好樂團》 療癒系體驗與三溫暖系樂團夢幻聯動

聯合新聞網／ 聯合數位文創
哪首歌，陪伴你走過青春、哪段旋律，陪你度過成長的苦悶、又是哪些歌詞，道盡了你的心聲。圖/驚喜製造提供
哪首歌，陪伴你走過青春、哪段旋律，陪你度過成長的苦悶、又是哪些歌詞，道盡了你的心聲。圖/驚喜製造提供

今年，驚喜製造以《落日月台》的奇幻空間設計與療癒系的沉浸式體驗吸引萬名旅客前來，並在 70 分鐘內逃離現實、一窺人生終點的樣貌。在入秋之際，更攜手三溫暖系樂團好樂團（GoodBand），於 10 月 30 日展開一場限量 42 名的跨域合作專場，邀請旅客在入冬前，踏上一段溫暖的旅程。

好樂團由主唱許瓊文與吉他手張子慶組成，他們不僅將現身於這次的專場，也會透過音樂與旅客共同踏上這段旅程，親身體驗過後的瓊文表示：「這趟旅程是專屬於你的，它不像是一場演唱會需要所有人齊聚一堂，它需要你去自己感受、發展屬於你的旅程，是在別的演出場合感受不到的體驗。」子慶也特別強調：「I 人也能參加的活動！」。

在落日月台啟程時，將邀請你寫下心中最想聽到的那首歌，可能會是你出遊時最愛聽的歌、也可能是陪你痛哭的那一首，但這次，最好是《好樂團》的那首歌。踏出落日月台時，你的故事與悲傷將會留下，希望在回到現實的那一刻，能以更輕盈的步伐啟程。

《落日月台 X 好樂團：沉浸式體驗Ｘ音樂跨域專場》活動資訊

｜活動日期：2024年10月30日（三）

｜售票資訊：2024年10月17日（四）中午 12:00 在 KKTIX 上販售（限量42位）

｜售票連結：https://surpriselab.kktix.cc/events/mtgxgoodband

｜活動地址：台北松山文創園區內的藝巷空間（台北市信義區光復南路133 號）

｜活動內容：

●療癒系體驗Ｘ三溫暖系樂團夢幻連動

●此活動以《落日月台》沉浸式體驗為主，並有部分環節客製化調整

●體驗時長為 70 - 80 分鐘，含 3 道小食 1 杯微醺飲品

●購買此專場的旅客將於踏出落日月台前，遇見好樂團，留下僅屬於個人的回憶

●含與《好樂團》拍立得一張，拍攝時間於該日全場次結束後時段 22:40 - 23:10，拍照順序也將依照參與場次順序安排

樂團 音樂

延伸閱讀

台鐵新烏日站驚險一幕「高中生落軌」 所幸及時被救起

高捷延伸線規劃3節車廂月台 捷運局：未放棄高運量

考察汐止交通建設！台鐵汐科站月台擁擠 交長：專案討論電動步道可行性

要求台鐵節電「難道月台不開冷氣？」交長：2方式節能

相關新聞

新款iMac升級M4晶片 超美7色還支援Apple Intelligence

色彩控又要瘋了！蘋果宣布推出新款iMac，搭載最新強大的M4晶片並帶來一系列鮮亮新色，有別於去年推出上一代豔麗的色彩，今...

《落日月台Ｘ好樂團》 療癒系體驗與三溫暖系樂團夢幻聯動

今年，驚喜製造以《落日月台》的奇幻空間設計與療癒系的沉浸式體驗吸引萬名旅客前來，並在 70 分鐘內逃離現實、一窺人生終點的樣貌。在入秋之際，更攜手三溫暖系樂團好樂團（GoodBand），於 10 月 30 日展開一場限量 42 名的跨域合作專場，邀請旅客在入冬前，踏上一段溫暖的旅程。

免掃碼拿了就走！7-ELEVEN未來超商「X-STORE 8」進駐海大

7-ELEVEN未來超商再進化，最新進駐基隆國立臺灣海洋大學內的「X-STORE 8」，攜手工業技術研究院深度合作，首創...

日系復古德訓鞋 Onitsuka Tiger話題新作「TOKUTEN」

在運動與休閒之間取得很好平衡的德訓鞋，加上擁有經典設計與百搭特質，成為受喜愛的人氣鞋款，各大品牌也紛紛推出德訓鞋。Oni...

「犬系男子」孔劉、林柏宏穿LV早春 完美示範遛狗型男

由「菲董」Pharrell Williams設計的路易威登2025早春男裝系列，以擬人化的手法，描繪了大都會中的狗狗和遛...

比大冰奶還有效！ 喝玫瑰茶一直狂跑廁所 排便很有感

滿街的手搖飲店，各出奇招拉客，有網友大推「十二韻」的玫瑰美妍茶，這款飲品被喻為地表最強神飲，比早餐店的大冰奶還厲害，喝了...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。