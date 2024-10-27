豬排飯買1送1！勝勢豬排進駐大巨蛋　「巨蛋漢堡」登場

來自日本的「勝勢日式豬排」，即將於台北大巨蛋開設全台第5間分店。為了呼應大巨蛋賽事的應援需求，並特別推出直徑14公分的「勝．巨蛋漢堡」。為慶祝新店開幕，並享連續3天「里肌豬排套餐買1送1」，還有「買『勝．巨蛋漢堡』送『康普茶』」等慶祝活動。

全新開幕的勝勢日式豬排大巨蛋店，位於遠東Garden City B2花園綠廊，預計在10月30日正式開幕。為了方便民眾外帶食用，並且符合大巨蛋的應援氣氛，店內將日式豬排飯改良推出「勝・巨蛋漢堡」。其中外層乃是攜手「吳寶春麥方店」打造的布里歐麵包，並烙印「勝」字樣。內部則是一個直徑達14公分的大型豬排，搭配上自製獨家醬汁、塔塔醬、高麗菜絲等配料，外盒則是以棒球為概念所設計，每份260元，每日限量供應。