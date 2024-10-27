家樂福「吃貨歐洲」30款新品嚐鮮 義大利刀具換購2折起

聯合報／ 記者黃筱晴／即時報導
家樂福「吃貨歐洲」推出超過300支歐洲精選美味。圖／家樂福提供
家樂福「吃貨歐洲」推出超過300支歐洲精選美味。圖／家樂福提供

家樂福歐洲週再次登場，端出超過300支歐洲精選，其中有30支以上獨家新品，著重調味醬料、麵條食材、巧克力餅乾、抹醬果醬、烘焙麵包等，免出國就能在家輕鬆享受歐式美味。

首推多款百搭抹醬、果醬，西班牙Helios天然果醬系列，除了常見的莓果、蜜桃口味，還有特殊的無花果口味，另外還有多款巧克力抹醬，甚至有少見的開心果抹醬，搭配吐司麵包瞬間美味升級。

料理用食材也有多款美味新品，義大利麵與Pizza基本打底推薦「Coppolaz番茄罐/豆罐/麵醬系列」，沙拉冷盤調配的「ＭASTURZO特級冷壓橄欖油」、「義大利DAMICO綠橄欖/油漬風乾蕃茄」，還有最後讓美味升級的「義大利FM摩典納巴薩米克醋」與「義大利CTL熟成帕米吉諾乾酪」，還有獨家新品「gemignani黑松露醬」。

而看準健康飲食趨勢，家樂福此次也特別強化早餐類型商品，推出多款多穀物、無糖燕麥片，例如獨家新品來自捷克使用南波西迷亞優質燕麥製作的「EMCO燕麥穀片系列」以及「EMCO無糖燕麥穀片系列」，還有全素的「西班牙lnes手工橄欖油薄餅系列」，可煎烤微波或氣炸，搭配果醬小孩也愛。

家樂福即日起至12月29日同步推出義大利高端手工刀具品牌「COLTELLERIE BERTI」集點換購活動，推出5款刀具與不銹鋼攪拌盆3件組，單筆消費滿250元就可APP集章1點，最低5點加349元就能換購，最低2折起入手。

家樂福「吃貨歐洲」推出超過300支歐洲精選美味。記者黃筱晴／攝影
家樂福「吃貨歐洲」推出超過300支歐洲精選美味。記者黃筱晴／攝影
西班牙Helios天然果醬系列，特價139元。記者黃筱晴／攝影
西班牙Helios天然果醬系列，特價139元。記者黃筱晴／攝影
獨家推出西班牙nocilla抹醬，使用雨林認證的天然可可製作。記者黃筱晴／攝影
獨家推出西班牙nocilla抹醬，使用雨林認證的天然可可製作。記者黃筱晴／攝影
家樂福「吃貨歐洲」引進多款義大利麵，在家就能輕鬆烹調歐式美味。記者黃筱晴／攝影
家樂福「吃貨歐洲」引進多款義大利麵，在家就能輕鬆烹調歐式美味。記者黃筱晴／攝影
義大利Zuegg果醬系列，特價199元。記者黃筱晴／攝影
義大利Zuegg果醬系列，特價199元。記者黃筱晴／攝影
即日起至12月29日推出義大利高端手工刀具品牌「COLTELLERIE BERTI」集點換購活動，最低2折起入手。圖／家樂福提供
即日起至12月29日推出義大利高端手工刀具品牌「COLTELLERIE BERTI」集點換購活動，最低2折起入手。圖／家樂福提供
義大利Ｗitors巧克力抹醬、FoFo開心果抹醬。記者黃筱晴／攝影
義大利Ｗitors巧克力抹醬、FoFo開心果抹醬。記者黃筱晴／攝影
家樂福「吃貨歐洲」推出超過300支歐洲精選美味。記者黃筱晴／攝影
家樂福「吃貨歐洲」推出超過300支歐洲精選美味。記者黃筱晴／攝影
推薦全素「西班牙lnes手工橄欖油薄餅系列」，可煎烤微波或氣炸。記者黃筱晴／攝影
推薦全素「西班牙lnes手工橄欖油薄餅系列」，可煎烤微波或氣炸。記者黃筱晴／攝影
家樂福此次也特別強化早餐類型商品，推出多款多穀物燕麥片商品。記者黃筱晴／攝影
家樂福此次也特別強化早餐類型商品，推出多款多穀物燕麥片商品。記者黃筱晴／攝影

健康飲食 家樂福 橄欖油 義大利 西班牙 食材

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