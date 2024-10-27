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青森蘋果季開跑 全聯滿額折10元、大潤發抽iPhone 16

聯合報／ 記者黃筱晴／即時報導
全聯對青森蘋果品質精準控制，出口至台灣前會全程以攝氏0度C低溫冷藏保鮮，10天內即從日本直送全聯門市。記者黃筱晴／攝影
全聯對青森蘋果品質精準控制，出口至台灣前會全程以攝氏0度C低溫冷藏保鮮，10天內即從日本直送全聯門市。記者黃筱晴／攝影

青森蘋果產季開跑，全聯攜手日本蘋果最大產地青森縣共同推廣青森蘋果，青森縣縣長宮下宗一郎、青森縣蘋果對策協議會副會長大場勉和青森蘋果小姐特別從日本遠道而來宣傳，宮下縣長表示，每年10月開始的秋冬季節為品嘗日本蘋果的最佳時節，其中又以蘋果享譽世界的青森縣產量最豐富。全聯行銷部協理劉鴻徵則分享，青森蘋果自2021～2023年在全聯銷售噸數年年超過1,000噸，預期今年銷量可突破1,200噸，破12億業績。

全聯在採購青森蘋果有產地溯源、食在安心、貨源穩定、價格平穩4大特色，且每一顆青森蘋果皆由日本職人悉心契作，經農家直採與層層把關，透過高科技設備與人工雙重篩選，再經由光感應選果儀器，將相同甜度、著色度選放一起並列出等級，蘋果排列、裝箱後，出口至台灣前會全程以攝氏0度C低溫冷藏保鮮，讓蘋果以類似冬眠的形式，舒服地睡個美容覺，維持最新鮮最好吃的狀態直送來台，10天內即從日本直送全聯門市，消費者不必出國，就能品嘗到最新鮮當季的青森蘋果。

青森蘋果品種眾多，自10月底起陸續推出土岐、弘前富士、王林、蜜富士等品種，土岐蘋果外皮黃中帶紅，酸甜適中，全聯10月30日前單顆特價45～55元；弘前富士蘋果屬於早生品種，果肉較脆硬，甜度高、水分多，即日起至11月7日單顆特價48～58元。

王林蘋果帶有「蘋果界國王」的涵義，擁有黃綠色外皮，果肉綿密細緻，果汁豐沛，甜味強，幾乎沒有酸味，即日起至12月5日單顆特價55～65元；日本青森蜜富士蘋果果皮色澤鮮紅，又被稱為陽光富士，外型圓潤，切開後常有誘人的結蜜，口感甜脆，深受消費者青睞，即日起至12月5日單顆特價55～65元。11月1日至11月21日購買日本青森蘋果單筆滿199元，還可現折10元（單筆可累折）。全聯更預告，因應年末送禮需求，將推出世界一、蜜富士等應景蘋果禮盒。

大潤發同步推出蘋果季活動，除了開賣青森土岐蘋果，更推出蘋果泡芙、蘋果馬芬蛋糕、蘋果布蕾塔、蘋果布丁等4款青森蘋果烘焙新品。即日起至11月30日止，購買指定蘋果商品並綁定LINE好友，單筆每滿99元即可享抽獎乙次，最大獎可抽iPhone 16。

記者會當天於文山興隆門市購買2顆青森蘋果可憑發票再送1顆，吸引大批消費者現場購買。記者黃筱晴／攝影
記者會當天於文山興隆門市購買2顆青森蘋果可憑發票再送1顆，吸引大批消費者現場購買。記者黃筱晴／攝影
全聯青森蘋果記者會全聯行銷部協理劉鴻徵(右二)、青森縣長宮下宗一郎(左二)、青森縣蘋果對策協議會副會長大場勉(左一)和青森蘋果小姐(右)，出席齊力推廣青森蘋果的美味滋味。記者黃筱晴／攝影
全聯青森蘋果記者會全聯行銷部協理劉鴻徵(右二)、青森縣長宮下宗一郎(左二)、青森縣蘋果對策協議會副會長大場勉(左一)和青森蘋果小姐(右)，出席齊力推廣青森蘋果的美味滋味。記者黃筱晴／攝影
土岐蘋果外皮黃中帶紅，酸甜適中。記者黃筱晴／攝影
土岐蘋果外皮黃中帶紅，酸甜適中。記者黃筱晴／攝影
大潤發蘋果季推出多款蘋果烘焙小點。圖／大潤發提供
大潤發蘋果季推出多款蘋果烘焙小點。圖／大潤發提供

全聯 大潤發 日本 青森

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