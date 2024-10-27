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HAPPY GO迎20周年慶 3大活動祭百萬點再抽郵輪雙人行

聯合報／ 記者黃筱晴／即時報導
HAPPY GO 20周年慶，號召特約商夥伴共襄盛舉。圖／鼎鼎聯合行銷提供
HAPPY GO 20周年慶，號召特約商夥伴共襄盛舉。圖／鼎鼎聯合行銷提供

HAPPY GO鼎鼎聯合行銷自2004年10月22日成立，並在2005年1月正式啟用，為全國首家「跨產業、跨通路、跨品牌、跨境」的全方位紅利點數平臺，串聯遠東集團橫跨百貨、量販、超市、零售業、金融業、電信和交通產業，近日舉辦「HAPPY GO 20周年感謝有你」派對，邀請20年一路走來的特約商夥伴一同歡慶20周年慶，活動當天並與10大公益夥伴相聚，齊心呼籲全台卡友將手中零碎點數捐出做公益，將愛延續到每個角落。

HAPPY GO鼎鼎聯合行銷總經理李明城表示：「HAPPY GO自成立以來已累積超過1,100萬名卡友，透過舉辦『HAPPY GO 20周年感謝有你』活動感謝每一位特約商夥伴，包含遠東百貨、遠東SOGO百貨、遠企購物中心、遠東巨城購物中心、city'super、愛買、台北遠東香格里拉、遠創智慧、遠東商銀、遠傳電信、friDay購物、全家福、威秀、全家、星展銀行、安達人壽、車麗屋汽車百貨及聯合信用卡處理中心與我們共襄盛舉。此外，HAPPY GO深耕公益領域不遺餘力，在活動當天同時也舉辦一年一度的公益家庭日活動，透過每年一期一會別具意義的活動與10大公益夥伴相聚，期望藉由寓教於樂的方式，提高員工對公益的認同。」

在邁向20周年之際，李明城也分享：「HAPPY GO以3大策略作為未來的發展目標，除了透過點數將集團各產業緊密串連，以點數的豐富度與便利性回饋顧客，為集團零售通路創造綜效；更透過AI科技的運用並結合行銷、數據、數位，成為顧客洞察暨數據數位整合行銷專家。另外，HAPPY GO以數位化作為發展ESG重要助力，鼓勵卡友使用HAPPY GO App取代實體卡片，享受方便的零接觸數位體驗；HAPPY GO深耕公益領域長達17年，每年平均募集超過3千多萬點幫助弱勢孩童，持續鼓勵卡友養成捐點、捐款、捐發票的習慣，一起帶動社會正向共好的力量。」

歡慶20周年慶，HAPPY GO即日起至12月31日推出「20周年無所不在兌最大」3大活動，第一重「百貨盛宴！滿額加碼抽40萬點」，於全台遠東百貨、遠東SOGO百貨、遠東巨城購物中心、TheMall遠企購物中心，使用HAPPY GO App並綁定雲端發票載具，單筆消費滿千並累點，就有機會抽中40萬點。第二重「點兌贏家！通路大賞抽20萬點」，於上萬家HAPPY GO合作品牌通路累點或兌點，就有機會抽中20萬點；第三重「全民同樂！抽郵輪雙人行」，至HAPPY GO臉書指定貼文留言祝福HAPPY GO 20歲，就有機會抽中郵輪雙人行。

HAPPY GO持續透過點數將集團各產業緊密串連，打造全方位紅利點數平臺。記者沈昱嘉／攝影
HAPPY GO持續透過點數將集團各產業緊密串連，打造全方位紅利點數平臺。記者沈昱嘉／攝影
「HAPPY GO 20周年感謝有你」派對同步舉辦公益家庭日，與員工同樂。記者沈昱嘉／攝影
「HAPPY GO 20周年感謝有你」派對同步舉辦公益家庭日，與員工同樂。記者沈昱嘉／攝影
HAPPY GO鼓勵卡友回收塑膠卡片並使用App取代，更將回收塑膠卡透過藝術創作打造新生命。記者沈昱嘉／攝影
HAPPY GO鼓勵卡友回收塑膠卡片並使用App取代，更將回收塑膠卡透過藝術創作打造新生命。記者沈昱嘉／攝影
HAPPY GO 20周年慶派對與10大公益夥伴同樂，齊心呼籲全台卡友將手中零碎點數捐出做公益，將愛延續到每個角落。圖／鼎鼎聯合行銷提供
HAPPY GO 20周年慶派對與10大公益夥伴同樂，齊心呼籲全台卡友將手中零碎點數捐出做公益，將愛延續到每個角落。圖／鼎鼎聯合行銷提供
HAPPY GO鼎鼎聯合行銷總經理李明城出席「HAPPY GO 20周年感謝有你」派對。圖／鼎鼎聯合行銷提供
HAPPY GO鼎鼎聯合行銷總經理李明城出席「HAPPY GO 20周年感謝有你」派對。圖／鼎鼎聯合行銷提供

公益 周年慶

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