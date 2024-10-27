HAPPY GO迎20周年慶 3大活動祭百萬點再抽郵輪雙人行

HAPPY GO鼎鼎聯合行銷自2004年10月22日成立，並在2005年1月正式啟用，為全國首家「跨產業、跨通路、跨品牌、跨境」的全方位紅利點數平臺，串聯遠東集團橫跨百貨、量販、超市、零售業、金融業、電信和交通產業，近日舉辦「HAPPY GO 20周年感謝有你」派對，邀請20年一路走來的特約商夥伴一同歡慶20周年慶，活動當天並與10大公益夥伴相聚，齊心呼籲全台卡友將手中零碎點數捐出做公益，將愛延續到每個角落。

HAPPY GO鼎鼎聯合行銷總經理李明城表示：「HAPPY GO自成立以來已累積超過1,100萬名卡友，透過舉辦『HAPPY GO 20周年感謝有你』活動感謝每一位特約商夥伴，包含遠東百貨、遠東SOGO百貨、遠企購物中心、遠東巨城購物中心、city'super、愛買、台北遠東香格里拉、遠創智慧、遠東商銀、遠傳電信、friDay購物、全家福、威秀、全家、星展銀行、安達人壽、車麗屋汽車百貨及聯合信用卡處理中心與我們共襄盛舉。此外，HAPPY GO深耕公益領域不遺餘力，在活動當天同時也舉辦一年一度的公益家庭日活動，透過每年一期一會別具意義的活動與10大公益夥伴相聚，期望藉由寓教於樂的方式，提高員工對公益的認同。」

在邁向20周年之際，李明城也分享：「HAPPY GO以3大策略作為未來的發展目標，除了透過點數將集團各產業緊密串連，以點數的豐富度與便利性回饋顧客，為集團零售通路創造綜效；更透過AI科技的運用並結合行銷、數據、數位，成為顧客洞察暨數據數位整合行銷專家。另外，HAPPY GO以數位化作為發展ESG重要助力，鼓勵卡友使用HAPPY GO App取代實體卡片，享受方便的零接觸數位體驗；HAPPY GO深耕公益領域長達17年，每年平均募集超過3千多萬點幫助弱勢孩童，持續鼓勵卡友養成捐點、捐款、捐發票的習慣，一起帶動社會正向共好的力量。」