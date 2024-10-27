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老翁吃爭鮮插隊…咆哮怒罵店員「閉嘴」 業者力挺員工回應了

聯合報／ 記者陳睿中／即時報導
一名老翁於爭鮮與店員發生糾紛。儘管店員耐心解釋，仍指著店員喊「你給我閉嘴」。圖／擷取自threads
一名老翁於爭鮮與店員發生糾紛。儘管店員耐心解釋，仍指著店員喊「你給我閉嘴」。圖／擷取自threads

又見奧客行為！連鎖迴轉壽司爭鮮」近期發生消費糾紛，一名老翁疑似不知道排隊用餐需要抽取號碼牌，因此與女店員發生爭執，並且出言「閉嘴！」過程中，女店員也仍舊保持耐心與顧客解釋。隨著爆料影片曝光，網友也表示「為什麼大部分老人都愛倚老賣老」、「按照單號順序入場很難理解嗎？」。爭鮮也表示，對於此次事件的發生，我們深感遺憾，同時也感謝當下門市經理以沉穩和妥善的應對維持現場秩序，為每位顧客提供愉快的用餐體驗。

根據民眾分享拍攝的影片，一名銀白頭髮的老翁前往爭鮮用餐時，疑似不理解排隊規則，宣稱自己來的時候沒有其他客人，有抽號碼牌卻沒排到位子，不滿店內有空位卻不能入店用餐。店員請他等候安排時，又開始大聲咆哮。儘管過程中店員不斷跟他解釋現場情況，但老翁仍直呼「你給我閉嘴！」、「不要給我來這一套喔！」最後該名老翁被同行女子牽走。

隨著影片在網路流傳，許多網友紛紛譴責該名顧客，同時肯定店員的反應。對此，爭鮮也發表回應，指出關於網友分享的台中文心家樂福門市消費事件，根據門市規範，當門市客滿時，顧客需先抽取號碼牌，並依序由門市人員引導入座，以保障每一位顧客的用餐權益。

聲明也表示，爭鮮始終尊重並珍惜每位顧客的用餐權利，感謝大家的喜愛與支持。對於此次事件的發生，我們深感遺憾，同時也感謝當下門市經理以沉穩和妥善的應對維持現場秩序，為每位顧客提供愉快的用餐體驗。這樣的堅持來自於我們對所有顧客的尊重與關愛。爭鮮將持續努力，讓每位顧客都能享有愉快的用餐體驗。

奧客 爭鮮 迴轉壽司

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