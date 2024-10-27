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證件有123兩碼送「帆立貝吃到飽」！熊一燒肉進駐基隆

聯合報／ 記者陳睿中／即時報導
熊一燒肉進軍基隆，開設「基隆東岸店」。圖／馬辣提供
熊一燒肉進軍基隆，開設「基隆東岸店」。圖／馬辣提供

馬辣集團旗下的燒肉品牌「熊一燒肉」，繼近期開設公館台大店、西門町二店之後，近日再於基隆東岸廣場開設基隆東岸店，乃是品牌首度跨出台北市。為慶祝新店開幕，凡到店完成社群任務，就可免費招待「九孔鮑魚」；身份證件有「1、2、3」任兩碼，消費指定餐點就可升級「北海道大帆立貝吃到飽」。

熊一燒肉自2001年於台北西門町商圈創立，主打平價的燒肉吃到飽。最低每人598元起，就可以無限享用精選肉品，還有自助時蔬、火鍋料、飲品與哈根達斯冰淇淋吃到飽。今年初熊一針對西門一店進行全面改裝，後又在10月接連開設台大店、西門町二店。此次全新開幕的「基隆東岸店」為品牌第四間分店，距離基隆廟口步行約10分鐘，並且擁有絕佳的海景景觀，也為基隆居民帶來全新的用餐選擇。

為慶祝新店開幕，11月底前消費並完成社群任務，即可招待「九孔鮑魚」一份。另外，當月壽星或身分證、健保卡或護照號碼證件對中指定號碼「1、2、3」任二碼，消費含「力士燒肉」以上方案，全桌送「北海道大帆立貝吃到飽」（須提前一日預約參加活動）。

吃到飽 基隆 燒肉

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