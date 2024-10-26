HWC黑沃咖啡攜手國際香水品牌 以咖啡藝術調和浪漫風味

經濟日報／ 記者宋健生/台中即時報導
黑沃咖啡精心調配出四款對應的「黑香水」系列咖啡風味。記者宋健生/攝影
黑沃咖啡精心調配出四款對應的「黑香水」系列咖啡風味。記者宋健生/攝影

致力於提供極致精品咖啡體驗的黑沃咖啡，今(26)日宣布推出全新「黑香水」系列，並與首席沙龍香氛專賣店CYRANO席哈諾旗下代理的三個國際知名香水品牌-CREED、Nishane及Atelier Cologne攜手合作，將香水多層次的氣息藝術，與咖啡風味調和工藝完美融合。

黑沃咖啡執行長林佩霓表示，這次創新的合作，不僅將頂級香水的芳香與精品咖啡的風味藝術完美結合，更彰顯了黑沃咖啡在咖啡藝術與風味調和工藝上的極致追求，為消費者帶來前所未有的感官盛宴。

林佩霓指出，香水與咖啡，看似兩個截然不同的領域，卻在對香氣與風味的執著追求上有著異曲同工之妙。香水的製作始於全球精選的高品質香料，如花香、果香、木質香等，經過調香師的層層調配，呈現出豐富而細膩的嗅覺體驗。

同樣地，咖啡的製作亦源自世界頂級咖啡產區的優質咖啡豆，透過精準的烘焙曲線與沖煮技巧，展現出多層次的風味與香氣。

此次，黑沃咖啡將「黑香水」概念融入咖啡，將香水多層次的氣息藝術，與咖啡風味調和工藝完美融合。透過與CYRANO席哈諾的合作，黑沃咖啡深入研究這些香水的香調結構與氣味特性，並以此為靈感，運用精湛的咖啡調配技術，創造出獨一無二的咖啡風味體驗，延伸探索香水豐富的香氣表現。

黑沃咖啡從CYRANO席哈諾所代理的國際奢華沙龍香氛品牌中，精選四款經典香氛：CREED紫玉凝霞(Queen of Silk)、CREED皇者之風(Millesime Imperial)、Atelier Cologne無極烏龍(Oolang Infini)及Nishane龍之道 X (WŪLÓNG CHÁ X)。

根據這四款香水的特點，黑沃咖啡精心調配出四款對應的「黑香水」系列咖啡風味：鳳凰茉莉靈感源自Nishane的龍之道X，嚴選帶有茉莉花優雅香氣的咖啡豆，品味清新細緻的口感。

百桃夏日：對應CREED的紫玉凝霞，融合百香果與桃子的甜美果香，彷彿置身於夏日花園。

荔紅花蜜藝伎：啟發自Atelier Cologne的無極烏龍，選用頂級藝伎咖啡豆，呈現出荔枝與頂級烏龍茶的細膩香氣，體驗豐富的層次香氣。

沃·聖曲：致敬CREED的皇者之風，融合了柑橘、花香與大吉嶺紅茶的韻味，展現出優雅高貴的風範。

此外，黑沃咖啡特別推出第五款新品：黑莓雪松：以黑莓的果香與雪松的木質香氣為主調，透過精密的風味調和工藝，帶來深邃而迷人的咖啡香。

林佩霓說，在「黑香水」系列的研發過程中，黑沃咖啡的咖啡師團隊深入研究香水的香調結構，並運用專業的風味輪分析，將香水的前調、中調、後調對應到咖啡的風味層次。透過精準的烘焙曲線設計、咖啡豆拼配比例調整，創造出前所未有的味覺體驗。

她強調，這次「黑香水」系列咖啡的推出，是黑沃咖啡與國際知名香氛品牌首次跨界合作，也是全球咖啡市場上的創新之舉。黑沃咖啡秉持對品質的嚴苛要求，透過不斷研發與創新，致力於提升咖啡藝術的高度，為消費者帶來全方位的感官享受。

HWC黑沃咖啡攜手國際香水品牌以咖啡藝術調和浪漫風味。記者宋健生/攝影
HWC黑沃咖啡攜手國際香水品牌以咖啡藝術調和浪漫風味。記者宋健生/攝影

咖啡 品牌 氣味 消費

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