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OMEGA推全新海馬Regatta腕表 平靜或挑戰？一手掌握
雖然時間進入了秋季，但海上玩樂的興致卻不隨季溫而遞減。瑞士高級製表品牌歐米茄（OMEGA）日前發表了新款海馬系列Regatta腕表，以46.75毫米的大尺寸加上五級鈦金屬表殼，展現活力、專業的海上運動風格。
這只表款是專門為第37屆「美洲盃帆船賽」（America's Cup）所推出，賽事歷史最早可溯及1851年，特殊的獎盃造型、悠久的賽事歷史，加上海相瞬息萬變的挑戰，在在都是大賽的經典之處。
本次OMEGA所推出的海馬系列Regatta腕表則以堅硬、抗腐蝕、輕量化的五級鈦金屬為表殼，並使用歐米茄的5701石英機芯。有別於一般的機械式機芯與指針式面盤，這只海馬Regatta腕表具備了指針、數位雙顯示系統，將可具有鬧鐘、計時、日期顯示、萬年曆，以及帆船賽的倒數計時以及時區功能。
封閉式後底蓋並有著「美洲盃帆船賽」（America's Cup）獎盃造型圖騰，訂價24萬5,000元。無論一個人的職業為何，他始終都是自己人生航程中的重要舵手，而這只表款正是為了人生的水手所設計：精準、多功能、設計精良，以迎向人生中的風平浪靜或驚濤駭浪一刻。
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