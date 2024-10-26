重返經典！Hamilton Murph腕表10周年「塑身」再出發

時間無形、無相，看似不可逆、不可切割，但在電影《星際效應》（Interstellar, 2014）中卻帶人看見了時間的複雜性，更有一只由漢米爾頓（Hamilton）推出的Khaki Field Murph腕表聲名大噪。今年正好是電影十周年，Hamilton因而推出Khaki Field Murph腕表10周年紀念款，帶人重新品味經典。

Khaki Field腕表原是《星際效應》電影中的重要道具，扮演穿越時間與空間、父與女、探險家與開創者間的重要溝通橋樑。Khaki Field Murph腕表則在電影上映後5年的2019問世，如今Hamtilon則推出全新Khaki Field Murph腕表一黑、一白，致敬電影原始的黑白格式，也有星際太空中的冷酷無情與變幻莫測。