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重返經典！Hamilton Murph腕表10周年「塑身」再出發
時間無形、無相，看似不可逆、不可切割，但在電影《星際效應》（Interstellar, 2014）中卻帶人看見了時間的複雜性，更有一只由漢米爾頓（Hamilton）推出的Khaki Field Murph腕表聲名大噪。今年正好是電影十周年，Hamilton因而推出Khaki Field Murph腕表10周年紀念款，帶人重新品味經典。
Khaki Field腕表原是《星際效應》電影中的重要道具，扮演穿越時間與空間、父與女、探險家與開創者間的重要溝通橋樑。Khaki Field Murph腕表則在電影上映後5年的2019問世，如今Hamtilon則推出全新Khaki Field Murph腕表一黑、一白，致敬電影原始的黑白格式，也有星際太空中的冷酷無情與變幻莫測。
新款Khaki Field Murph腕表由原本「前代作」的42毫米縮小為38毫米，尺寸上更接近近年時興的小尺寸風潮，同時並採用具80小時動力儲存的H-10自動上鍊機芯。阿拉伯數字的時標、分鐘刻度、酪梨式時鐘指針與教堂式分鐘指針都還原了表款原始設計，並有黑色、白色兩種面盤，精鋼表帶訂價33,500元、皮表帶訂價30,500元，且戴上表款、重新回味一次《星際效應》，感受秒針在跳動時的時間趣味。
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