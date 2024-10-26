全黃金價值滿滿！愛彼全新超薄萬年曆腕表大中華區限定

黃金、鑽石，向來都是地球上最珍稀的物資，尤其前者更等同貨幣、價格連年上漲。瑞士高級鐘表品牌愛彼（Audemars Piguet）發表新款皇家橡樹系列超薄萬年曆腕表，以2018年發表的RD#2機芯為特色，並採大中華區限定販售。

萬年曆（Perpetual Calendar）由於可透過機械裝置自動辨識每個月的大小月、每四年一度的閏年（2月29），因此是三大複雜功能（Complication）中最複雜的時間曆象機制。過往的萬年曆機芯動輒300或400個零件起跳，因此機芯厚度相對較有「份量」，本次的皇家橡樹系列超薄萬年曆腕表所採用的RD#2機芯型號則為5133，少見地使用單一主機板、而非三層的疊加模組，因此成功「塑身」，不僅玲件數僅為256個，機芯包含表殼的厚度亦僅為6.2毫米，可輕鬆收納於西裝袖口之間、纖薄有型。