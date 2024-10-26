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全黃金價值滿滿！愛彼全新超薄萬年曆腕表大中華區限定

聯合報／ 記者釋俊哲／即時報導
愛彼位於布拉蘇絲的博物館暨工作坊Musée Atelier，便擁有黃金色的迴旋裝飾，除了呼應機芯中「游絲」（spiral）的造型、也彰顯時間等同黃金的珍貴意義。圖／翻攝自 IG @ audemarspiguet
愛彼位於布拉蘇絲的博物館暨工作坊Musée Atelier，便擁有黃金色的迴旋裝飾，除了呼應機芯中「游絲」（spiral）的造型、也彰顯時間等同黃金的珍貴意義。圖／翻攝自 IG @ audemarspiguet

黃金、鑽石，向來都是地球上最珍稀的物資，尤其前者更等同貨幣、價格連年上漲。瑞士高級鐘表品牌愛彼（Audemars Piguet）發表新款皇家橡樹系列超薄萬年曆腕表，以2018年發表的RD#2機芯為特色，並採大中華區限定販售。

萬年曆（Perpetual Calendar）由於可透過機械裝置自動辨識每個月的大小月、每四年一度的閏年（2月29），因此是三大複雜功能（Complication）中最複雜的時間曆象機制。過往的萬年曆機芯動輒300或400個零件起跳，因此機芯厚度相對較有「份量」，本次的皇家橡樹系列超薄萬年曆腕表所採用的RD#2機芯型號則為5133，少見地使用單一主機板、而非三層的疊加模組，因此成功「塑身」，不僅玲件數僅為256個，機芯包含表殼的厚度亦僅為6.2毫米，可輕鬆收納於西裝袖口之間、纖薄有型。

41毫米的尺寸，包含八角形表圈、表殼、立體時標、一體成型鏈帶、表冠等結構全數使用黃金製造，整體並採用霧面、亮面交錯裝飾，黃金面盤再經拉絲處理。表款將為大中華區限量販售，可洽愛彼信義遠百A13，或微風信義專賣店。

RD#2機芯編號亦為5133自動上鍊機芯，其自動盤有著AP字樣縮寫，纖薄、但具有複雜的曆象顯示功能。圖／Audemars Piguet提供
RD#2機芯編號亦為5133自動上鍊機芯，其自動盤有著AP字樣縮寫，纖薄、但具有複雜的曆象顯示功能。圖／Audemars Piguet提供
愛彼皇家橡樹系列黃金萬年曆腕表，41毫米、黃金、時間與萬年曆、月相顯示，大中華區限定，價格店洽。圖／Audemars Piguet提供
愛彼皇家橡樹系列黃金萬年曆腕表，41毫米、黃金、時間與萬年曆、月相顯示，大中華區限定，價格店洽。圖／Audemars Piguet提供
八角型的表圈、表殼、一體成型鏈帶、表冠，全數使用黃金為材質，搭配上目前高漲的黃金牌價，搭配愛彼研發的超薄萬年曆機芯，是玩味與收藏的所在。圖／Audemars Piguet提供
八角型的表圈、表殼、一體成型鏈帶、表冠，全數使用黃金為材質，搭配上目前高漲的黃金牌價，搭配愛彼研發的超薄萬年曆機芯，是玩味與收藏的所在。圖／Audemars Piguet提供

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