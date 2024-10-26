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少見挪威式縫法加持！TESTONI秋冬新鞋手工染色添質感

聯合報／ 記者釋俊哲／即時報導
TESTONI 2024秋冬新品，使用較少見的「挪威式縫法」，帶來耐用、防水性等特點。圖／testoni提供
TESTONI 2024秋冬新品，使用較少見的「挪威式縫法」，帶來耐用、防水性等特點。圖／testoni提供

雖然商務休閒（Business Casual）已然是現今商務職場的服裝主流，但一雙體面的鞋履仍然將在細節處為整體印象提升質感。義大利精品品牌TESTONI推出2024秋冬新品推薦，訴求「挪威式縫法」，兼具舒適與耐用性。

所謂的「挪威式縫法」（Norwegian Construction）最早源自北歐文化，意指使用純手工的天然麻繩編織鞋面與鞋底的接縫處；該手法緣起於登山鞋的概念，並介於傳統的「固特異縫法」（Goodyear）和「布雷克縫法」（Blake）之間，然工序更為繁複，同時具有防水性、提升耐用度的優點。

TESTONI的2024秋冬新品：Whole Cut全皮式牛津鞋因此採用挪威式縫法，同時還以工坊內的資深皮革染色工匠之手，為鞋履賦予了層層上色與豐富質感。整只鞋履皆採用同片皮革製作，同時鞋底並有雕刻圖案，由內而外、由宏觀到細節，展現義式紳士的灑脫與不羈。

除了使用全皮面設計，鞋底並有雕花圖騰。圖／testoni提供
除了使用全皮面設計，鞋底並有雕花圖騰。圖／testoni提供
深咖啡色的牛津鞋並經手工染色，展現出義式紳士的灑脫不羈。圖／testoni提供
深咖啡色的牛津鞋並經手工染色，展現出義式紳士的灑脫不羈。圖／testoni提供
TESTONI 2024秋冬新品Whole Cut 全皮式牛津鞋，價格店洽。圖／testoni提供
TESTONI 2024秋冬新品Whole Cut 全皮式牛津鞋，價格店洽。圖／testoni提供

挪威 牛津 義大利

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