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少見挪威式縫法加持！TESTONI秋冬新鞋手工染色添質感
雖然商務休閒（Business Casual）已然是現今商務職場的服裝主流，但一雙體面的鞋履仍然將在細節處為整體印象提升質感。義大利精品品牌TESTONI推出2024秋冬新品推薦，訴求「挪威式縫法」，兼具舒適與耐用性。
所謂的「挪威式縫法」（Norwegian Construction）最早源自北歐文化，意指使用純手工的天然麻繩編織鞋面與鞋底的接縫處；該手法緣起於登山鞋的概念，並介於傳統的「固特異縫法」（Goodyear）和「布雷克縫法」（Blake）之間，然工序更為繁複，同時具有防水性、提升耐用度的優點。
TESTONI的2024秋冬新品：Whole Cut全皮式牛津鞋因此採用挪威式縫法，同時還以工坊內的資深皮革染色工匠之手，為鞋履賦予了層層上色與豐富質感。整只鞋履皆採用同片皮革製作，同時鞋底並有雕刻圖案，由內而外、由宏觀到細節，展現義式紳士的灑脫與不羈。
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