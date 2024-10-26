少見挪威式縫法加持！TESTONI秋冬新鞋手工染色添質感

雖然商務休閒（Business Casual）已然是現今商務職場的服裝主流，但一雙體面的鞋履仍然將在細節處為整體印象提升質感。義大利精品品牌TESTONI推出2024秋冬新品推薦，訴求「挪威式縫法」，兼具舒適與耐用性。

所謂的「挪威式縫法」（Norwegian Construction）最早源自北歐文化，意指使用純手工的天然麻繩編織鞋面與鞋底的接縫處；該手法緣起於登山鞋的概念，並介於傳統的「固特異縫法」（Goodyear）和「布雷克縫法」（Blake）之間，然工序更為繁複，同時具有防水性、提升耐用度的優點。