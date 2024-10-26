台中路易莎連倒2間...業者認這天熄燈 網點殘酷原因：真的很難生存

台灣的咖啡市場競爭激烈，先前才傳出台中公益路上的路易莎收攤，現在清水五權門市也宣布將在11月13日熄燈，業者表示因為整體原物料上漲，加上人力與固定成本不段攀升，因此決定結束營業，不少網友也指出關鍵，表示只點一杯便宜的飲品就能坐上一天，真的很難生存。

有網友在臉書社團「清水小鎮」貼出了路易莎清水五權門市將歇業的公告，業者表示，將近五年的旅程，感謝大家的陪伴。然而，隨著後疫情時代的大環境變遷劇烈，整體原物料價格持續上漲，人力與固定成本不斷增加，產業環境日趨嚴峻，各方面皆面臨諸多挑戰，在不可抗力的因素影響下，經過深思熟慮後，決定結束營業。

路易莎清水五權門市也將在11月13日正式結束營業，不少人也留言表示不捨，「又少了一個喝咖啡聊是非的場所了」、「好可惜，好愛這家路易莎，很舒適」、「蛤那邊很棒耶」、「可以在那邊看書、喝咖啡、吃早餐的好地方沒了」、「為什麼」。

也有人點出可能導致歇業的原因，「點一杯4-50元的飲料可以坐一整天，真的很難生存」、「加盟主不堪虧損，5年總部約到期不玩了，然後總部也不承接，也找不到其他加盟主接手，於是就結束營業了」、「太多一杯佔一整天的，買漢堡去過2次跟本沒位子」、「太多學生，一杯看一天，沒法度」。