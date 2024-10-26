蔣勳「諸相非相」池上開展 師生用現代藝術詮釋金剛經

今年池上炙熱的立夏過後，蔣勳每天清晨起床，就在全開的宣紙上書寫金剛經。池上穀倉藝術館入門後十公尺長廊，掛滿蔣勳在池上書寫的這些金剛經，筆墨彷彿仍然淋漓。行走其中，還可以聽到蔣勳誦唸的金剛經。這是他為一位擔憂自己開刀後將失明的朋友所錄製的金剛經，花了六天六夜才錄成。錄成之後，朋友的開刀奇蹟似地成功。「金剛經陪我度過許多艱難的時刻，我心中有許多感謝。」蔣勳表示。

蔣勳、曾永玲、董承濂師生聯手詮釋金剛經的跨域特展「金剛經．諸相非相」，25日於池上穀倉藝術館開幕，展至明年3月2日。該展以金剛經為主題，展出油畫、雕塑、書法與多媒體裝置藝術，邀請民眾來到寧靜自在的池上，與自己的內在對話。曾永玲、董承濂都是蔣勳東海美術系的學生，師生三人多年後在池上重聚，一起供養自己體會的金剛經 ，別具意義。

台灣好基金會董事長柯文昌表示，媽媽學佛，他國小一、二年級在媽媽身邊認字，媽媽指著金剛經中的「不住相布施」教他認字。他認為，金剛經是藉由佛陀與弟子須菩提之間的問答，探討哲學與生命，很多人在生命中的艱難時刻，都仰賴誦讀金剛經。因此，當蔣勳提出希望能以「金剛經」為題，為池上穀倉藝術館策劃一檔展覽時，他非常認同，認為池上的寧靜自在，正是閱讀靜思金剛經最好的環境。

穿過蔣勳手書的十八聯幅金剛經走進穀倉藝術館，蔣勳油畫「袛樹給孤獨園」令人眼睛一亮。蔣勳在畫中重現兩千八百年前傳述金剛經的地方，透過畫筆讓觀者想像在森林裡靜坐修行的人與眾生。蔣勳說，曾有朋友告訴他，自己前世是森林中聆聽這場靜坐修行的小鳥，他因此在樹叢中畫滿小鳥。

藝術家曾永玲初次來到池上，看到大波池上的樹葉彷彿出現許多神秘的字句。她在「葉影系列」打造美麗優雅的金屬葉片，隨著光影變化，觀眾將在葉影中讀到「諸相非相」等金剛經中的字句。

藝術家董承濂的多媒體裝置藝術「八十八吉祥 - 我執與無我的法輪」，讓凡夫俗子透過沉浸式體驗領略「無我」的嘗試。這是用十多面鏡子打造的展室，觀眾在此盤腿打坐，隨著光影變化與鏡面的不斷轉移鏡射，先是看到千萬種「自己」的影像，接著此一影像開始旋轉、碎裂與消失，從「有我」到「無我」的過程之中，觀眾開始思考「無我」的經典奧義。

而這場展覽的起點，是一卷「唐・咸通九年敦煌雕版印經」復刻本。此卷復刻本是蔣勳父親遺贈紀念，蔣勳曾經在父親彌留時病榻旁唸誦。當時蔣勳從國外連夜趕回來，「下了飛機就帶著這卷金剛經到了醫院，在父親的病床前誦念。」 蔣勳回憶，經文中的「不驚、不怖、不畏」震動了他，開啟了他用一生叩問金剛經的漫長旅程。

「金剛經」傳世版本超過六種，並有包括中、英、日、法、韓、泰文…等各種語言譯本。台灣好基金會表示，「金剛經．諸相非相」也獲得國立故宮博物院及國家圖書館的支持，提供宋開慶元年壽聖寺刊本(西元1259年)及元至正元年雙色套印(西元1341年) 復刻本，見證信仰帶動印刷發展的經典文獻。現場另設置聲音的留言與傳送專區，來訪的觀眾可以把留下自己的聲音為眾人獻上祝福。