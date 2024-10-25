台人最愛海外旅遊國家 日本穩坐10年冠軍！30歲以下則愛南韓

疫情解封2周年，旅遊電商平台KKday今發布「台灣旅客洞察報告」，發現20至29歲年輕族群赴南韓旅遊比例超過4成；30歲及40歲除了熱衷日韓旅遊外，也有超過3成5會前往東南亞度假、比例最高，而50歲以上的熟齡族則偏好搭乘郵輪及體驗長線旅遊，占比超過3成。此外，日本穩坐10年來台灣民眾最愛海外旅遊目的地冠軍。

KKday表示，去年台灣市場全年業績相較2019年疫情前翻倍成長，且今年前三季台灣市場的整體業績又較去年同期成長3成，凸顯跨境旅遊熱潮不減。今年第四季與明年春節檔期，近期已先起跑線上旅展、並將參與2024 ITF台北國際旅展，主打各國機加酒、迷你團商品現場下單現折2000元，另還有全球旅遊體驗商品買一送一、韓國及日本機票萬元有找優惠。

KKday全球營運長劉惟珺表示，今年適逢品牌10周年，邀請占星專家「國師」唐綺陽與男星「國民男友」柯震東擔任台灣市場年度品牌雙代言人，本周再推出「包車租車」、「郵輪假期」、及「專屬團」3支產品影片。看好跨境旅遊市場持續蓬勃發展，將針對不同年齡層客群的需求，深化拓展機加酒、專屬團、包車租車、美食等商品。

KKday台灣市場處總經理陳葦如分享，KKday目前主力客群集中於30至49歲的用戶，除了各年齡層的旅遊目的地喜好外，也進一步分析各族群偏好的海外旅遊商品類別。其中20至29歲用戶喜歡追求新鮮感，偏好購買交通票券自行探索城市，及購買樂園門票。

另外，30至49歲用戶喜歡半自助式自由行，偏好在旅程中穿插一日遊、半日遊行程前往郊區；50歲以上的用戶則在意旅遊舒適度，會購買機場接送、包車、多日遊等專屬團行程，占比達5成。

陳葦如也說，目前KKday海外旅遊與國旅商品銷售比例約7：3，解封後國旅商品表現依舊穩健，20至29歲的用戶最常購買展覽票券、娛樂體驗，且熱衷戶外及離島行程；30及40歲用戶多選擇購買親子樂園、主題樂園、肖像IP展覽等商品；50歲以上則會參與郊區專屬團。

「2024 ITF台北國際旅展」下周登場，KKday線上旅展開跑，即日起到雙11主打天天搶買一送一、周周8折優惠，並針對不同目的地推出滿額折抵，最高可省8000元，買一送一包含韓國樂高樂園、日本環球影城、韓國愛寶樂園等。機票則主打日本、韓國、泰國免萬元的來回機票。