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洗衣機買滾筒式、直立式哪個好？網議8大考量要點一次看！

聯合新聞網／ Social Lab社群實驗室
洗衣機買滾筒式、直立式哪個好？網議8大考量要點一次看！ 圖片來源/unsplash
洗衣機買滾筒式、直立式哪個好？網議8大考量要點一次看！ 圖片來源/unsplash


【文·Social Lab社群實驗室】

《Social Lab社群實驗室》本次透過《OpView社群口碑資料庫》追蹤近三個月內「洗衣機比較」話題的網路聲量表現，帶您了解網友在買洗衣機時的各種考量。

擁有一台合適的洗衣機，能大幅提升家務效率，為繁忙的生活減輕負擔。不過不同類型的洗衣機洗淨原理各不同，不僅關係到對衣物的可能傷害，也影響到洗衣時長、能源消耗等特點，因此選擇「滾筒式」或「直立式」洗衣機成為購買家電時最重要的決策之一。那麼究竟哪一種更符合自己的需求呢？

「滾筒式」省水省洗劑CP值高 「直立式」小機體大容量適合小空間

▲ 洗衣機買滾筒式還是直立式 網友議論焦點 Social Lab社群實驗室/製圖
▲ 洗衣機買滾筒式還是直立式 網友議論焦點 Social Lab社群實驗室/製圖

觀察近三個月內網友針對「洗衣機比較」相關話題的討論，可以發現利用滾筒讓衣物上下翻騰拍打的「滾筒式」洗衣機，以其多元、完整的功能受到諸多網友青睞表示「這東西用一次就回不去了」，指出洗、脫、烘三合一的滾筒式洗衣機，不用擔心忘記將衣物取出而產生異味，「一早打開時衣服烘得暖暖的又香香的」，雖整體洗衣、烘衣時間較久，「不過衣服比較不會打結」，更讓「曬衣服」成為選項而非必要；還有網友提到，滾筒式只需用少量的水將衣物浸濕即可，不必蓋過衣物，省水又省洗劑，長遠來看「CP值高」。

而針對機體所需空間，儘管滾筒洗衣機在同洗衣量下體積較大，且需保留前開門空間，但其上方不僅可當作置物平台，或將機體嵌入櫥櫃下方，還一機多功不必額外購買烘衣機、脫水機等家電，對於家中空間充裕的人來說，能更有效的利用空間。

而「直立式」洗衣機，則是利用底部轉盤旋轉產生強勁水流來清洗，但衣物容易因此產生拉扯、扭結甚至變形。

不少偏好「直立式」洗衣機的網友提到，價格較低又省時為其兩大優點，表示滾筒式較容易「爆預算」，若有預算考量，直立式洗衣機可能是更合適的選項；還有網友拿滾筒式比較，指出「滾筒要洗比較久」、「（滾筒）洗棉被、大毛巾或大件衣物直接罷工轉不起來，還是喜歡直立式的」，表示直立式的洗衣時長多落在40～60分鐘，相較滾筒式少了近一半的時間，且同機體大小洗衣量更大，若家中、陽台空間有限可選擇直立式洗衣機。

不過也有網友分享過去經驗，「小時候最痛恨從（直立式洗衣機）裡面拿衣服出來，真的不誇張！時常拿到手抽筋」，由於直立式洗衣機的桶身較深，若本身身材較嬌小，要取出底部的衣物可能較吃力。

若你也正有購入新洗衣機的打算，卻不知道該選擇哪種類型的話，不妨參考以上要點，了解它們各自的特色與性能，並根據自身需求與習慣、空間、預算等因素做綜合考量後，挑選最適合的款式，讓它成為你得力的家務助手吧！


原文刊登於合作媒體Social Lab社群實驗室，如需引用請註明出處》


調查方法：

本排行係使用《OpView社群口碑資料庫》統計觀測條件之「洗衣機比較」相關討論則數。

觀測期間：2024/07/16~2024/10/16，共三個月。

觀測來源：討論區、社群網站、新聞、部落格（排除抽獎文）

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