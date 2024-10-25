周杰倫演唱會「黃牛票」亂象 文化部接獲1300件檢舉不排除修法

金曲歌王周杰倫12月將於大巨蛋連唱4天，15萬張門票啟售後即秒殺，一票難求讓「黃牛票」亂象越演越烈。對此，文化部表示已接獲1300件檢舉案，未來將持續與各單位研議有效遏止的售票方式，甚至有修法的可能性。

周杰倫睽違多年回到台北舉辦演唱會，更寫下第一個台北大巨蛋舉辦個人演唱會的紀錄，不過15萬張門票開賣後即被搶購一空，許多粉絲哀嚎加場，並在各式管道尋求票券，卻也讓黃牛喊出超過定價10倍以上的荒謬價格，不只黃牛亂象甚囂塵上，更有許多民眾求「票」心切，因而被有心人士詐騙、血本無歸。

針對周杰倫演唱會造成的票券之亂，文化部今回應，售票平台目前已掌握上千筆異常紀錄、文化部也已接獲1300件檢舉案。此次周杰倫演唱會開賣，售票平台於票券開賣前已鎖定多筆異常使用帳號，開賣後計89萬人次搶票，約有上千筆異常紀錄，除持續清查，相關異常資料將由文化部移請偵九大隊持續偵辦。

對於許多立委呼籲應全面落實購票「實名制」，甚至也有網友認為應該要「實名制登記後抽籤」，才能有效遏止黃牛票。文化部則說，售票方式涉及市場機制，文化部曾多次邀集主辦方、售票平台討論，參考日本、韓國經驗是由業者衡量活動需求、行銷策略自行選擇辦理，文化部仍會持續鼓勵業者採用實名制並搭配抽選等，同時補助售票系統強化資訊安全、進行實名制售票等，並請地方政府考慮就所轄大型場館設計實名制入場規範。

有關外界反應檢舉需要提供的資訊過多，文化部說明，為了能提供查處所需的證據線索，以利警方追蹤行為，因此需要檢舉人盡可能提供所有資訊。依據目前案件實例，若僅提供社群帳號頁面，確實查證難度極高，同時在缺乏票面資訊情況下，亦有極高可能為詐騙行為。

文化部表示，自去年《文化創意產業發展法》修法通過以後，文化部持續與內政部警政署刑事警察局及地方政府、售票平台等，保持資訊合作交換。文化部在掌握熱門演唱會開賣日期後，即與售票平台配合，由平台藉由程式過濾異常帳號及訂單，文化部送請具調查權的偵九大隊偵辦，目前包含昨日破獲的AI黃牛及先前Max搶票機器人，以及9月份熱門演唱會已移請調查的13個帳號，共超過10萬筆掃票紀錄及逾450筆訂單。

文化部強調，未來仍將持續與各單位研議有效遏止的售票方式，也不排除有修法的可能性。同時，也懇切呼籲，期盼粉絲不要購買黃牛票、助長不法，也希望粉絲繼續協助支援資訊，支持警方查緝執法。