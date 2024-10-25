沛納海Radimir 90周年紀念！首款紅金萬年曆致敬經典

90年前的1935年10月24日，也許是一個稀鬆平常的日子，卻對近代鐘表史、對沛納海（PANERAI）有著重大意義，也是這一天，品牌推出的首款Radimoir原型。90年後的2024，沛納海推出首只Radiomir系列的萬年曆表款PAM01453，以紀念這個系列、這款設計的經典時刻。

嚴格來說，沛納海（PANERAI）共有兩大系列：具備護橋式表冠的Luminor系列、以及較為古典的Radiomir系列。從枕形表殼、錐形表冠、線形表耳，當然還有三明治夾層的夜光塗料，都是Radiomir系列膾炙人口的設計元素。

新款的Radiomir萬年曆兩地時間Goldtech™腕表（PAM01453）除了萬年曆功能，並具備現代商務菁英所需的GMT兩地時間功能，同時歷經5年研發的P.4100自動機芯除了可分辨每個月的大小月、四年一度的閏年，還可單以表冠調整星期、日期、月份和閏年，同時即便靠近午夜時分也能自由調整。

PAM01453機芯具備了微型、偏心的自動盤與雙發條盒，帶來三日的動力儲存；同時表款面盤上的Calendario Perpetuo字樣為義大利文，翻譯為中文即為萬年曆之意。Radiomir系列的萬年曆表款PAM01453表款訂價為154萬8,000元，並僅限定於沛納海專賣店獨家發售、將在2024年10月、正式上市。