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日AV男優來台特製「大雕燒」 防性病靠定期篩檢與預防性針劑

聯合報／ 記者李青縈／台北即時報導
左起為男優鈴木一徹、男優陳光、網紅黃小愛、男優林太一。記者李青縈／攝影
左起為男優鈴木一徹、男優陳光、網紅黃小愛、男優林太一。記者李青縈／攝影

破除社會對日本成人影片（AV）產業污名化，以及普及性病防護觀念，台灣紅絲帶基金會邀請日本三位知名AV男優陳光、林太一、鈴木一徹，以及網紅黃小愛，談論如何保持體力，以及性健康保護。三位男優皆表示，因為直接關係與他人頻繁密切接觸，會定期到醫院做性病檢查確保健康。

記者會希望破除社會對AV產業的汙名化，並透過三位男優也製作俗稱「大雕燒」的大屌燒，與民眾宣傳性健康保護。林太一在大屌燒畫上「U=U」，象徵愛滋測不到病毒量等於不會傳染給別人；鈴木一徹則畫上保險套，象徵預防愛滋及性病；陳光則寫上預防愛滋病毒的「PrEP」暴露愛滋病毒後預防性投藥。

台灣紅絲帶基金會副秘書長林俊宏指出，性病的傳播途徑多樣化，除了性行為還有血液感染、共用針具以及母子垂直傳播等風險。他呼籲外界重視暴露前愛滋預防性用藥的使用，同時透過定期篩檢與預防性針劑的使用，能有效降低感染風險，特別是高危險族群。

因為性病初期症狀通常不明顯，很多人未必能夠自我察覺。林俊宏說，AV產業從業人員對於這一點非常重視，工作中也嚴格遵守防護措施，這也是在高風險環境下保持健康的原因。

三位男優詳細介紹了在拍攝過程中如何使用保險套及其他防護措施，他們也分享，至少每個月一次會到醫院檢查。林太一更表示，希望一起拍片的人也是有定期檢查者，這可能也是他每日都做愛但沒有感染相關疾病的原因。

黃小愛詢問有時候雙方正火熱時，需要戴保險套，導致氣氛中斷，小弟弟突然不爭氣該怎麼辦？三人分享經驗，並鼓勵民眾如何調適，不要因此拒絕使用保險套。他們表示，要先跟另一半說清楚不是因為對方而軟掉，有時候是因為想要展現最好的一面反而導致反效果，最重要的是不可以急躁，應該溫和互動。

三位男優透過「大屌燒」跟民眾宣傳性健康保護：林太一在大屌燒畫上「U=U」，象徵愛滋測不到病毒量等於不會傳染給別人；鈴木一徹則畫上保險套，象徵預防愛滋及性病；陳光則寫上預防愛滋病毒的「PrEP」暴露愛滋病毒後預防性投藥。記者李青縈／攝影
三位男優透過「大屌燒」跟民眾宣傳性健康保護：林太一在大屌燒畫上「U=U」，象徵愛滋測不到病毒量等於不會傳染給別人；鈴木一徹則畫上保險套，象徵預防愛滋及性病；陳光則寫上預防愛滋病毒的「PrEP」暴露愛滋病毒後預防性投藥。記者李青縈／攝影

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