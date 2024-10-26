網羅2024必看的8部動漫！《葬送的芙莉蓮》溫馨治癒奪下冠軍



【文·Social Lab社群實驗室】

《Social Lab社群實驗室》本次透過《OpView社群口碑資料庫》追蹤2024年「熱門動漫」話題的網路聲量表現，帶您了解網友熱議的動漫排行。

2024年話題動漫連出，從治癒溫馨到奇幻冒險，再到懸疑推理、科幻靈異，各種風格迥異的作品相繼登場，更有多部強檔系列陸續推出續作，在社群上掀起了無數動漫迷的討論。那麼2024年最受熱議的動漫作品究竟有哪些呢？

《葬送的芙莉蓮》大人才看得懂？《【我推的孩子】》竟補完漫畫沒有的MV完整版

▲ 網友熱議 2024 TOP8熱門動漫 網路聲量排行 Social Lab社群實驗室/製圖

觀察2024年網友針對「熱門動漫」相關話題的討論，可以發現《葬送的芙莉蓮》最受熱議。該動漫於2023年秋季開播，並於今年1月續播故事的第二個篇章「一級考試篇」。該作品是由勇者一行人打倒魔王後的和平世代開展，描述勇者小隊中精靈魔法使「芙莉蓮」的故事。

不過由於劇情較慢熱、平淡，屬於溫馨治癒的小品，讓網友不禁提問「芙莉蓮好看的點？」對此，留言指出除了動畫製作「流暢性高，各角色個性鮮明。

畫面也很美」、「戰鬥場面華麗、不拖泥帶水」外，也有人對劇情有不少感觸，「慢熱的步調配合一些回憶情節，感動到想哭時再讓你會心一笑」，更以「茶」做比喻，表示「苦澀但會回甘」，認為比起強烈的悲傷，更多的是「物是人非」帶來的淡淡哀愁，「讓人想起不要虛度光陰，多珍惜自己身邊的人」。也有網友分享觀後感「年紀越大越能懂箇中奧妙」，認為劇情中的種種「錯過、遺憾、珍惜、體驗當下，各種念頭」，唯有經歷過才更容易對作品產生深刻共鳴。

而被譽為2023年「現象級」作品的《【我推的孩子】》，在今年7月推出了第二季，更宣布真人版預計於今年11月開播，再度席捲各大社群討論區。故事描述少女偶像「愛」在遭到刺殺後，留下的一對雙胞胎為了替媽媽復仇而踏入演藝圈。隨著劇情發展，種種懸疑、伏筆與反轉也在網路上掀起了無數討論，如「我推MV篇結尾也是另一個高潮」、「露比的開眼⋯⋯讓這段多了一絲絲的邪氣和毛骨悚然」等，難以預測的劇情發展是一大看點。

還有不少網友說道「這季我推作畫真的頂到不行」、「真的真的好喜歡新B小町的最新MV，動畫組真的很用心又很強，把原作裡沒有寫到的MV直接補了出來」，對於製作組的用心給予高度評價。

此外，奇幻世界美食番的《迷宮飯》，也受到無數討論。便有網友評價該作品，說道「真的有夠好看。搞笑超搞笑，講解又很有邏輯，故事主線簡單清晰不亂開分支」，雖然《迷宮飯》是以奇幻世界作為背景，但故事中會詳細解析各式魔物、食材的生態與特性，並依據這些設定描述該如何將它們製成一道道的美味料理，不僅世界觀完整，新奇有邏輯的劇情更受到無數動漫迷的青睞。

以上提及的動漫，你都看過哪些了呢？若你正鬧片荒，或不知道該從片單中的哪部開始看起，不妨參考榜單上的熱門動漫，快快追上最新進度吧！





《原文刊登於合作媒體Social Lab社群實驗室，如需引用請註明出處》



調查方法：

本排行係使用《OpView社群口碑資料庫》統計觀測條件之「熱門動漫」相關討論則數。

觀測期間：2024/01/01~2024/10/16，共十個月。

觀測來源：討論區、社群網站、新聞、部落格（排除抽獎文）

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