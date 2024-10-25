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聯名可口可樂！華裔設計師Daniel Wong再現街頭活力

聯合報／ 記者釋俊哲／即時報導
設計師Daniel Wong。圖／Daniel Wong提供
設計師Daniel Wong。圖／Daniel Wong提供

跨界聯名總能帶起新話題，台灣設計師品牌Daniel Wong與可口可樂Coca-Cola合作，推出全新聯名服飾、配件。昨晚於南港極限運動中心舉辦大秀，透過DJ、滑板手、歌手，展現出服裝所傳達的街頭滑板活力，同時大秀結束後已可線上購買。

本次聯名系列Daniel Wong從街頭文化的滑板得到靈感啟發，將自由流動的線條、層次，結合時下世代洗好的運動風格，並以可口可樂最知名的紅色、波浪字體，傳達出興奮、自由、冒險的氛圍。合計39位不同領域的藝人、模特兒、演員及素人走秀更是本次亮點之一，包含職棒啦啦隊女性應援團團長壯壯、男團U：NUS團員吳昱廷、冬奧選手Horitius Jen Lee李仁勇、演員鄒承恩皆擔任走秀模特兒。

聯名系列包含黑、白、酒紅、咖啡等多色T恤皆飾以可口可樂的經典波浪圖騰，並包含仿舊質感的短褲或工作長褲、紅黑雙色的運動長T恤、美式校園風格外套，部分設計並加上Daniel Wong品牌縮寫的DW圖騰。

其中精彩單品像是一條牛仔魚尾裙展現了街頭的活力、也有正式晚宴裝的華麗優雅，並有水洗黑、水洗藍兩種配色；男裝的素面拚印記拼接壓線雙排扣西裝外套，以長版咖啡色雙排扣西裝為基礎，但在長袖、袋口等細節拼接上融入可口可樂、駿馬、韁繩的設計印花。單品另包含翻領夾克、牛仔拉鍊工裝長裙、後開衩西裝外套、短板抽繩夾克外套、雙面緹花羊毛圍巾，已於Daniel Wong官方網站、正式販售。

聯名系列包含黑、白、酒紅、咖啡等多色T恤皆飾以可口可樂的經典波浪圖騰，展現出自由的流動感。圖／Daniel Wong提供
聯名系列包含黑、白、酒紅、咖啡等多色T恤皆飾以可口可樂的經典波浪圖騰，展現出自由的流動感。圖／Daniel Wong提供
素面拚印記拼接壓線雙排扣西裝外套，28,800元。圖／翻攝自Daniel Wong官方網站
素面拚印記拼接壓線雙排扣西裝外套，28,800元。圖／翻攝自Daniel Wong官方網站
DW x Coca cola 牛仔魚尾裙水洗黑色款，36,800元。圖／翻攝自Daniel Wong官方網站
DW x Coca cola 牛仔魚尾裙水洗黑色款，36,800元。圖／翻攝自Daniel Wong官方網站
Daniel Wong日前發表了Coca-Cola聯名服裝系列，同時發表完便同步於官方網站販售。圖／Daniel Wong提供
Daniel Wong日前發表了Coca-Cola聯名服裝系列，同時發表完便同步於官方網站販售。圖／Daniel Wong提供

可口可樂 設計師 運動

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