聯名可口可樂！華裔設計師Daniel Wong再現街頭活力

跨界聯名總能帶起新話題，台灣設計師品牌Daniel Wong與可口可樂Coca-Cola合作，推出全新聯名服飾、配件。昨晚於南港極限運動中心舉辦大秀，透過DJ、滑板手、歌手，展現出服裝所傳達的街頭滑板活力，同時大秀結束後已可線上購買。

本次聯名系列Daniel Wong從街頭文化的滑板得到靈感啟發，將自由流動的線條、層次，結合時下世代洗好的運動風格，並以可口可樂最知名的紅色、波浪字體，傳達出興奮、自由、冒險的氛圍。合計39位不同領域的藝人、模特兒、演員及素人走秀更是本次亮點之一，包含職棒啦啦隊女性應援團團長壯壯、男團U：NUS團員吳昱廷、冬奧選手Horitius Jen Lee李仁勇、演員鄒承恩皆擔任走秀模特兒。

聯名系列包含黑、白、酒紅、咖啡等多色T恤皆飾以可口可樂的經典波浪圖騰，並包含仿舊質感的短褲或工作長褲、紅黑雙色的運動長T恤、美式校園風格外套，部分設計並加上Daniel Wong品牌縮寫的DW圖騰。