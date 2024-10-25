「蝦皮金選獎」46位賣家獲獎！老字號銀樓憑年營收成長4倍獲「年度突破獎」

蝦皮購物今天（10月25日）舉辦「蝦皮金選獎」頒獎典禮， 以服務品質、用戶體驗、成長突破等表現綜合評比150位入圍賣家，共有46位獲獎。高雄老字號「尚美銀樓」以年營收成長超過4倍的成績榮獲「年度業績突破獎」；擁有超過29萬則五星好評的「怡悅健康生活」則獲得「最佳服務品質獎」。蝦皮購物表示，將與賣家持續合作開發新服務，今年推出的「蝦皮店到店－隔日到貨」服務，訂單量已成長6倍。

蝦皮購物品牌資深行銷部長廖君凰指出，蝦皮除了頒發金選獎鼓勵優秀賣家，今年也舉辦近百場線上線下的電商課程和訓練營，吸引超過1萬名賣家踴躍參與，培訓內容涵蓋直播銷售、數位行銷及經營管理等專業能力。

「尚美銀樓」在高雄經營超過20年，疫情期間實體店面生意不如往常，甫接手家業的宋老闆決定開始經營蝦皮賣場，推出精緻手鍊、造型擺飾等多元化黃金商品，並參與蝦皮限時特賣吸引新客。宋老闆分享，愈來愈多顧客願意透過網路購買金飾，他會繼續在線上推出更多設計新穎的商品。