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「蝦皮金選獎」46位賣家獲獎！老字號銀樓憑年營收成長4倍獲「年度突破獎」

聯合報／ 記者陳立儀／即時報導
蝦皮購物今天（10月25日）舉辦「蝦皮金選獎」頒獎典禮， 以服務品質、用戶體驗、成長突破等表現綜合評比150位入圍賣家，共有46位獲獎。圖／蝦皮購物提供
蝦皮購物今天（10月25日）舉辦「蝦皮金選獎」頒獎典禮， 以服務品質、用戶體驗、成長突破等表現綜合評比150位入圍賣家，共有46位獲獎。圖／蝦皮購物提供

蝦皮購物今天（10月25日）舉辦「蝦皮金選獎」頒獎典禮， 以服務品質、用戶體驗、成長突破等表現綜合評比150位入圍賣家，共有46位獲獎。高雄老字號「尚美銀樓」以年營收成長超過4倍的成績榮獲「年度業績突破獎」；擁有超過29萬則五星好評的「怡悅健康生活」則獲得「最佳服務品質獎」。蝦皮購物表示，將與賣家持續合作開發新服務，今年推出的「蝦皮店到店－隔日到貨」服務，訂單量已成長6倍。

蝦皮購物品牌資深行銷部長廖君凰指出，蝦皮除了頒發金選獎鼓勵優秀賣家，今年也舉辦近百場線上線下的電商課程和訓練營，吸引超過1萬名賣家踴躍參與，培訓內容涵蓋直播銷售、數位行銷及經營管理等專業能力。

「尚美銀樓」在高雄經營超過20年，疫情期間實體店面生意不如往常，甫接手家業的宋老闆決定開始經營蝦皮賣場，推出精緻手鍊、造型擺飾等多元化黃金商品，並參與蝦皮限時特賣吸引新客。宋老闆分享，愈來愈多顧客願意透過網路購買金飾，他會繼續在線上推出更多設計新穎的商品。

「怡悅健康生活」原為國際品牌空氣清淨濾材的代工廠，面對產業外移的壓力，創辦人余昌蓬毅然決然轉型自創品牌，至今仍堅持在台灣生產商品並自主送驗，嚴格控管品質。他認為，獲得顧客好評的關鍵在於不斷提升服務體驗，怡悅運用「蝦皮聊聊」即時為顧客解答產品適用型號、安裝使用等疑問。余昌蓬表示，在蝦皮推出「隔日到貨服務」後，賣場隨即調整出貨流程並申請服務開通，讓顧客在濾芯壽命到期前能適時更換。

蝦皮購物品牌資深行銷部長廖君凰表示，將與賣家持續合作開發新服務，今年推出的「蝦皮店到店－隔日到貨」服務，訂單量已成長6倍。圖／蝦皮購物提供
蝦皮購物品牌資深行銷部長廖君凰表示，將與賣家持續合作開發新服務，今年推出的「蝦皮店到店－隔日到貨」服務，訂單量已成長6倍。圖／蝦皮購物提供
蝦皮購物今天（10月25日）舉辦「蝦皮金選獎」頒獎典禮，高雄老字號「尚美銀樓」榮獲「年度業績突破獎」；擁有29萬則五星好評的「怡悅健康生活」則獲得「最佳服務品質獎」。圖／蝦皮購物提供
蝦皮購物今天（10月25日）舉辦「蝦皮金選獎」頒獎典禮，高雄老字號「尚美銀樓」榮獲「年度業績突破獎」；擁有29萬則五星好評的「怡悅健康生活」則獲得「最佳服務品質獎」。圖／蝦皮購物提供

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