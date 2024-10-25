OKmart推「農會直送」專區開賣全國農特產品！「新埔香米」小袋裝更實惠

今年8月OKmart宣布與農業部合作「農易送EXPRESS」，建構全台超過1,200店農會與OKmart的店到店系統，協助農會與小農降低物流成本、提高配送效率，完善順暢的雙向寄取店到店服務，串連全國農漁會互相採購，便利直送全國農特產品。此外，OKmart支持台灣在地農業經濟發展，全台門市設置「農會直送」服務，縮短農特產品從產地到消費者手中的距離，地產地銷、友善安心，為台灣小農與農會創造更多商機。

OKmart農會直送，完善的店到店串聯，將全國農會好物突破鄉鎮限制，便利購得。「農會直送專區」開賣各地農漁會的商品，從產地、履歷、品質、需求等，訴求「便利、安心、豐富」，消費者不需受限鄉鎮距離，可於全台門市現場購買，也可透過預購方式訂購，例如關山米香乖乖、柳營的牛奶糖、仁愛鄉的櫛瓜脆餅、麻豆柚子、三星的翠玉蔥餡餅、台中大安的飛天豬等。

根據OKmart 門市資料顯示，「農會直送專區」自推出以來，消費力表現亮眼，最高提升客單價超過50%。其中，以在地零食、健康飲品和便利冷凍食材最受歡迎，本次瞄準台灣主力主食－米飯，全台門市販售優質米。以往小袋米主要透過傳統市場或專賣店銷售，如今OKmart全台820間門市正式開賣小袋米，提升消費便利性，契作袋裝確保食品安全。此次推出的新埔香米（2公斤裝，售價149元），價格比市場米約低15%。

OKmart農會直送－新埔香米，來自新竹縣新埔鎮，以友善栽培方式種植，減少化學農藥與肥料的使用，確保米質安全健康。稻田沿著鳳山溪的清澈水源栽培，水源不受汙染，為稻米提供純淨的生長環境，讓米粒更加晶瑩透亮。這樣的生產過程不僅符合永續發展的理念，也使新埔香米成為台灣優質米的代表，其清香芋頭香、口感柔軟而有嚼勁，深受消費者喜愛。