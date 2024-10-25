統一企業集團2024「愛．Sharing」　11/15北高連線點亮13米耶誕樹

統一企業集團年度盛事「愛．Sharing」，今年以「倫敦」為耶誕主題城市，11月15日起將在台北時代百貨、高雄夢時代及統一集團各大通路聯袂呈現英倫風的耶誕氛圍。

「愛．Sharing」每年都會選定一個主題城市，帶來當地的耶誕魅力，從2016年以來，陪伴大家走過浪漫的巴黎、絢爛的紐約、時尚的米蘭、誇張的拉斯維加斯，到去年的狂放巴塞隆納，精彩的創意裝置總能帶來驚呼與共鳴。

今年「愛．Sharing」選擇倫敦這座經典與創新交織的城市，以英倫名著為藍本，沉浸在福爾摩斯的偵探世界以及愛麗絲的夢遊仙境，同時呈現白金漢宮的風華、格林威治天文臺的奧秘等。耶誕主樹Purple Wish的靈感，來自於伊麗莎白二世經典的嫁紗、古典城堡的英式吊燈與Royal Park皇家公園的花藝，垂直設計交融了倫敦的經典與創新。

除了耶誕主樹外，更有許多主題裝置，體現倫敦的人文氣息。台北時代百貨維持浪漫傳統，推薦情侶們在二樓的夢廣場探索倫敦奇幻冒險市場、360度城市遊樂園、圍繞大笨鐘的飛行掃帚、福爾摩斯的神祕辦公室、格林威治天文臺，沿著階梯走上四樓，還能看到12星座星空，代表英國霸氣的雄獅、披頭四錄音室等。

高雄夢時代則帶來幸福滿滿的節慶氛圍，有奔向異時空的蒸汽火車、專為女性打造可換裝拍照的英倫時尚小屋、被倫敦市花－紅薔薇披滿的塔橋、愛麗絲的迷宮，在週末更有英倫搖滾舞台演出。

「愛．Sharing」點燈活動將於11月15日晚上6點正式登場，邀請民眾共同點亮13米高耶誕樹及周圍浪漫燈區，除了Purple Wish主題燈光秀、雪兒秀展演外，更邀請新科金曲歌后孫盛希與「GX」（鼓鼓呂思緯＋蕭秉治），分別於台北時代百貨、高雄夢時代現場連線演出。

2024「愛．Sharing」亦將透過統一集團食品、流通、美妝等各平台的力量，於全台通路同步展開，讓全台各地民眾一起感受屬於愛與分享的耶誕佳節。詳情請上活動官網活動官網（http://www.i-sharing.com.tw/）或 Facebook搜尋「愛．Sharing」。