快訊

國會改革法案釋憲結果出爐 總統府發聲了

國民黨籍花蓮前縣長王慶豐辭世享耆壽92歲 地方不捨

台鹽綠能下包商涉超貸！2廠商抗告成功 台南高分院發回更審

聽新聞
0:00 / 0:00

統一企業集團2024「愛．Sharing」　11/15北高連線點亮13米耶誕樹

聯合報／ 記者陳立儀／即時報導
統一企業集團年度盛事「愛．Sharing」，今年以「倫敦」為耶誕主題城市，11月15日起將在台北時代百貨、高雄夢時代及統一集團各大通路聯袂呈現英倫風的耶誕氛圍。圖／統一超商提供
統一企業集團年度盛事「愛．Sharing」，今年以「倫敦」為耶誕主題城市，11月15日起將在台北時代百貨、高雄夢時代及統一集團各大通路聯袂呈現英倫風的耶誕氛圍。圖／統一超商提供

統一企業集團年度盛事「愛．Sharing」，今年以「倫敦」為耶誕主題城市，11月15日起將在台北時代百貨、高雄夢時代及統一集團各大通路聯袂呈現英倫風的耶誕氛圍。

「愛．Sharing」每年都會選定一個主題城市，帶來當地的耶誕魅力，從2016年以來，陪伴大家走過浪漫的巴黎、絢爛的紐約、時尚的米蘭、誇張的拉斯維加斯，到去年的狂放巴塞隆納，精彩的創意裝置總能帶來驚呼與共鳴。

今年「愛．Sharing」選擇倫敦這座經典與創新交織的城市，以英倫名著為藍本，沉浸在福爾摩斯的偵探世界以及愛麗絲的夢遊仙境，同時呈現白金漢宮的風華、格林威治天文臺的奧秘等。耶誕主樹Purple Wish的靈感，來自於伊麗莎白二世經典的嫁紗、古典城堡的英式吊燈與Royal Park皇家公園的花藝，垂直設計交融了倫敦的經典與創新。

除了耶誕主樹外，更有許多主題裝置，體現倫敦的人文氣息。台北時代百貨維持浪漫傳統，推薦情侶們在二樓的夢廣場探索倫敦奇幻冒險市場、360度城市遊樂園、圍繞大笨鐘的飛行掃帚、福爾摩斯的神祕辦公室、格林威治天文臺，沿著階梯走上四樓，還能看到12星座星空，代表英國霸氣的雄獅、披頭四錄音室等。

高雄夢時代則帶來幸福滿滿的節慶氛圍，有奔向異時空的蒸汽火車、專為女性打造可換裝拍照的英倫時尚小屋、被倫敦市花－紅薔薇披滿的塔橋、愛麗絲的迷宮，在週末更有英倫搖滾舞台演出。

「愛．Sharing」點燈活動將於11月15日晚上6點正式登場，邀請民眾共同點亮13米高耶誕樹及周圍浪漫燈區，除了Purple Wish主題燈光秀、雪兒秀展演外，更邀請新科金曲歌后孫盛希與「GX」（鼓鼓呂思緯＋蕭秉治），分別於台北時代百貨、高雄夢時代現場連線演出。

2024「愛．Sharing」亦將透過統一集團食品、流通、美妝等各平台的力量，於全台通路同步展開，讓全台各地民眾一起感受屬於愛與分享的耶誕佳節。詳情請上活動官網活動官網（http://www.i-sharing.com.tw/）或 Facebook搜尋「愛．Sharing」。

倫敦 愛麗絲

延伸閱讀

【一劍浣春秋】白天是女神晚上是神女！為什麼AV女優要用花名賣？

網家（8044）又漲停…為何統一要花錢買虧損的電商？ 艾蜜莉曝可能的五個原因

驚訝統一入股網家 富邦媒：電商市場還不擠

電商龍頭momo總座看「統一入股網家」：驚訝 但談不上壓力

相關新聞

周杰倫演唱會「黃牛票」亂象 文化部接獲1300件檢舉不排除修法

金曲歌王周杰倫12月將於大巨蛋連唱4天，15萬張門票啟售後即秒殺，一票難求讓「黃牛票」亂象越演越烈。對此，文化部表示已接...

台人最愛海外旅遊國家 日本穩坐10年冠軍！30歲以下則愛南韓

疫情解封2周年，旅遊電商平台KKday今發布「台灣旅客洞察報告」，發現20至29歲年輕族群赴南韓旅遊比例超過4成；30歲...

沛納海Radimir 90周年紀念！首款紅金萬年曆致敬經典

90年前的1935年10月24日，也許是一個稀鬆平常的日子，卻對近代鐘表史、對沛納海（PANERAI）有著重大意義，也是...

日AV男優來台特製「大雕燒」 防性病靠定期篩檢與預防性針劑

破除社會對日本成人影片（AV）產業污名化，以及普及性病防護觀念，台灣紅絲帶基金會邀請日本三位知名AV男優陳光、林太一、鈴...

聯名可口可樂！華裔設計師Daniel Wong再現街頭活力

跨界聯名總能帶起新話題，台灣設計師品牌Daniel Wong與可口可樂Coca-Cola合作，推出全新聯名服飾、配件。昨...

「蝦皮金選獎」46位賣家獲獎！老字號銀樓憑年營收成長4倍獲「年度突破獎」

蝦皮購物今天（10月25日）舉辦「蝦皮金選獎」頒獎典禮， 以服務品質、用戶體驗、成長突破等表現綜合評比150位入圍賣家，...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。