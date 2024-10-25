迎金馬61！全家便利商店獨賣「Let’s Café金馬聯名發聲3D造型悠遊卡」　嗶卡即奏頒獎樂

一年一度的金馬61頒獎典禮即將到來，全家便利商店第6度與金馬獎聯名合作打造特色商品，不僅Let’s Café推出金馬61聯名杯款及杯套，未上市即先轟動的「Let’s Café金馬聯名發聲3D造型悠遊卡」，嗶卡即奏金馬獎頒獎樂曲，能隨時成為焦點，將在10月30日上午11點起於「全家」FamiPort、全家行動購獨家開放預購，售完為止。此外，「全家」甜點品牌minimore更推出金馬限定「愛爾蘭咖啡塔」和「金馬咖啡慕斯杯」，10月30日至11月26日購買Let’s Café中杯以上咖啡品項，加購指定甜點享半價優惠。

「全家」連續6年與金馬獎合作，每年限量聯名杯款與周邊商品皆掀起網友熱議，更吸引不少金馬迷爭相收藏，今年Let’s Café金馬杯及杯套設計承襲典禮主視覺概念，以「時刻之間」為題，巧妙展現電影捕捉時間流動的藝術。10月30日至11月26日凡購買任一Let’s Café現煮咖啡，即可獲得金馬61限量杯及杯套（限熱飲提供使用）；活動期間經典美式咖啡、拿鐵咖啡全品項任選第2杯7折。

造型獨特的3D悠遊卡是許多消費者必收商品，「全家」與金馬獎團隊歷時一年精心策劃，打造「Let’s Café金馬聯名發聲3D造型悠遊卡」，以金馬獎座等比例縮小訂製，小巧精緻，感應後可聽見耳熟能詳的「金馬奔騰」音樂，能隨時成為焦點，還可在獎盃前方填寫名字，增添個人風格，售價699元，10月30日上午11點起於「全家」FamiPort、全家行動購獨家開放預購，數量有限售完為止。

迎接11月23日金馬獎登場，「全家」minimore也特別祭出兩款金馬限定甜點，其中大人系「愛爾蘭咖啡塔」以愛爾蘭咖啡為口味構想，上層以焦糖鏡面包覆，再灑上金馬LOGO，售價55元；「金馬咖啡慕斯杯」以咖啡慕斯、咖啡凍、咖啡蛋糕多層次組合，搭配核桃增添香氣和口感，慕斯表面灑上金馬LOGO，售價59元。