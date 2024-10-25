CELINE正式進軍美妝！以凱旋門為名首支唇膏10/31上市

時尚精品品牌CELINE正式進軍推出美妝！CELINE BEAUTÉ由時任品牌創意總監HEDI SLIMANE於2023年創立，延續自2019年推出的CELINE高訂香水系列，首發預計將於2025年初推出一系列15色緞面色號的CELINE LE ROUGE系列唇膏，其中色號01 ROUGE TRIOMPHE唇膏，將率先於10月31日起於CELINE台北101精品店上市。

HEDI SLIMANE任職於CELINE的五年內，創新了品牌的時尚風格，並擴展了整體的品牌體驗。從時裝、配件出發，在他的引領下，品牌更陸續推出傢飾、皮拉提斯運動等不同生活面向的風格物件完整品牌的商品線。此後每一季都將發佈的CELINE BEAUTÉ系列，預計將會陸續推出潤唇膏、睫毛膏、眼線筆、眼影筆、蜜粉、腮紅和指甲油等美妝單品。品牌也將推出可以收納唇膏的多款小皮件與刮痧板等相關美妝配件。

CELINE BEAUTÉ預計將推出的15色唇膏色彩，都與香氛和服裝等有所對應，勾勒出女性的多樣面貌。例如唇膏色調就是全系列最深的色彩「Nightclubbing」，就讓人想起同名的香氛氣味。最新冬季女裝曝光的ZOU ZOU，描繪的是一略為甜美嬌羞的50年代女性，香氛是CELINE 11款香水中最為甜美的，同名唇膏色號也是15款唇膏中顏色柔美甜美的顏色。

CELINE BEAUTÉ的第一款唇膏，也是今年10月即將上市的LE ROUGE TRIOMPHE唇膏，首度亮相於2024年三月發表的2024冬季女裝系列LA COLLECTION DE L'ARC DE TRIOMPHE中。秀上模特兒所演繹的LA PEAU NUE自然玫瑰色唇膏，是將在2025年推出的ROUGE CELINE系列中15種色號之一，不過率先登場的首個色號將會是以凱旋為名的ROUGE TRIOMPHE緞面唇膏，以致敬CELINE的品牌標誌的凱旋門周圍的鏈條裝飾圖案。

充滿巴黎風情的LE ROUGE TRIOMPHE唇膏，採用HEDI SLIMANE設計的CELINE BEAUTÉ配方，並以他心目中的經典法式女性為發想，綢緞般的唇膏採用輕盈的乳霜質地，刻有TRIOMPHE標誌，並延續CELINE高訂香水系列特調的粉香調性，散發著70年代玫瑰與天然粉質交柔的復古柔和氣息。看似濃郁的紅色，其實可輕易暈染並與其他色堆疊。