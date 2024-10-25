Valextra手工皮革拼接工藝計畫 致敬義式經典建築

拼接是人類技藝與智慧的開展手段之一。無論是東方的魯班鎖、西方文化的馬賽克，都因為拼接組裝、創造出3D結構或是2D平面的萬千豐富變化。創立於1937年的義大利品牌Valextra推出「Intarsia手工皮革拼接工藝」計畫，透過皮革的拼接，再度展現向義大利建築致敬的細膩手工藝精神。

為了呈現包款的色彩的拼接、幾何圖案的呈現，Valextra選用了輕盈、堅固的Millepunte皮革並進行精準的切割獨立形狀，在工匠的巧手下，不同的皮塊被重新縫製，因而催生了線條、不規則的幾何形體。這些線條或幾何形況並非單純的設計，而是Valextra嘗試向米蘭的經典建築致敬。因為米蘭城市中的建築涵蓋了從自由主義以至現代主義的多樣化風貌地景，Valextra則嘗試將建築的輪廓以更為簡約的形式呈現。