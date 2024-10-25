快訊

國會改革法案釋憲結果出爐 總統府發聲了

國民黨籍花蓮前縣長王慶豐辭世享耆壽92歲 地方不捨

台鹽綠能下包商涉超貸！2廠商抗告成功 台南高分院發回更審

聽新聞
0:00 / 0:00

影／走進古荷蘭繪畫時代奇美博物館揭開畫師們創作祕辛

聯合報／ 記者周宗禎／台南即時報導
走進古荷蘭繪畫時代，奇美博物館揭開畫師們創作祕辛。記者周宗禎／攝影
走進古荷蘭繪畫時代，奇美博物館揭開畫師們創作祕辛。記者周宗禎／攝影

想體驗400年前的藝術流行風潮嗎？奇美博物館全新特展「畫師們：走進16、17世紀尼德蘭繪畫時代」26登場，精選近60幅珍藏畫作，結合科學檢測與藝術史研究，揭開古畫師的神秘面紗。要帶觀眾穿越時空、一窺尼德蘭（荷蘭）畫師們的創作祕密與「藝術爆炸的驚人年代！」，展出至明年8月底。

16、17世紀尼德蘭因貿易發達、經濟繁榮帶動中產階級興起，藝術不再是皇室貴族專利，家家戶戶都有賞畫、買畫需求，造就供不應求的藝術市場，當時許多人投入畫師行列，如同現今的職人，追求美學表現，也考量市場需求和商業利益，進而發展出多樣且彈性的作畫模式。

展場分四大單元、六大互動體驗：以「那是個什麼樣的年代？」單元開始，從地理環境與政治局勢切入，介紹16、17世紀尼德蘭的社會背景與藝術發展。展覽入口處以古今地圖對照，讓觀眾一目了然近代早期的「尼德蘭」指的並非「荷蘭」單一國家，而是涵蓋今日的荷蘭、比利時、盧森堡與法國北部等地。

接著「如何成為一個專業畫師？」單元公開當時藝術家的「SOP訓練模式」與工作坊的運作，認識畫師們的職人之路。展區將一幅描繪工作坊的畫作製成數位動畫，呈現學徒、畫工與師傅的分工與養成。

單元三展現 16、17世紀尼德蘭繪畫「多元豐富」的重要特色。此區陳列奇美豐富的藏品，包含風俗、靜物、風景、肖像、歷史寓意等主題。

單元四「會遇到哪些研究難題？」將觀者視角拉回博物館研究人員的角度，邀請大家共同思考研究遇到的困難與挑戰，並深入淺出介紹博物館如何採用科學檢測研究作品。藉由大量科學檢測圖像與作品的對照，揭開畫作底下隱藏的祕密．例如看似完整的《果實環串中的聖露西），其實是由兩幅作品拼接組成；《裝扮為牧羊女的女子肖像）竟然曾經「換臉」？經由大面積X射線螢光光譜分析掃描技術，一起見證畫作修改的痕跡。

六大互動體驗提供「用眼看、動手做 走入畫作當主角」，使觀眾更輕鬆吸收知識、深入了解展覽內容。互動體驗區穿插於各單元中。

配合展覽博物館規畫一系列學習活動，讓參與者化身學徒，體驗昔時學徒的工作坊日常，例如繪畫材料的準備與製作、構圖轉移技術的訓練等，課程包括大地色顏料製作、柳條成筆製作、印花粉轉印法、複寫轉印法等，每場名額有限。

館方表示，這是歷時12年的研究成果，也是「台南400」的壓軸大展，分享的不只是畫作，還有尼德蘭繪畫的獨特時代背景，帶領大眾從藝術的角度，認識400年前世界彼端的文化，期待帶給大家一個更寬廣的藝術視野。

走進古荷蘭繪畫時代，奇美博物館揭開畫師們創作祕辛。記者周宗禎／攝影
走進古荷蘭繪畫時代，奇美博物館揭開畫師們創作祕辛。記者周宗禎／攝影
走進古荷蘭繪畫時代，奇美博物館揭開畫師們創作祕辛。記者周宗禎／攝影
走進古荷蘭繪畫時代，奇美博物館揭開畫師們創作祕辛。記者周宗禎／攝影
走進古荷蘭繪畫時代，奇美博物館揭開畫師們創作祕辛。記者周宗禎／攝影
走進古荷蘭繪畫時代，奇美博物館揭開畫師們創作祕辛。記者周宗禎／攝影
走進古荷蘭繪畫時代，奇美博物館揭開畫師們創作祕辛。記者周宗禎／攝影
走進古荷蘭繪畫時代，奇美博物館揭開畫師們創作祕辛。記者周宗禎／攝影
走進古荷蘭繪畫時代，奇美博物館揭開畫師們創作祕辛。記者周宗禎／攝影
走進古荷蘭繪畫時代，奇美博物館揭開畫師們創作祕辛。記者周宗禎／攝影
走進古荷蘭繪畫時代，奇美博物館揭開畫師們創作祕辛。記者周宗禎／攝影
走進古荷蘭繪畫時代，奇美博物館揭開畫師們創作祕辛。記者周宗禎／攝影

奇美博物館 畫作 荷蘭

延伸閱讀

調查報告：高資產人士對藝術與古董方面的消費依舊持續

日本國立藝術研究中心攜手我C-LAB 推動人才交流

影／數位藝術創新展即日登場 推廣台灣文化與藝術

《靠近維梅爾》名畫爆爭議 「戴珍珠耳環的少女」是維梅爾畫的？

相關新聞

周杰倫演唱會「黃牛票」亂象 文化部接獲1300件檢舉不排除修法

金曲歌王周杰倫12月將於大巨蛋連唱4天，15萬張門票啟售後即秒殺，一票難求讓「黃牛票」亂象越演越烈。對此，文化部表示已接...

台人最愛海外旅遊國家 日本穩坐10年冠軍！30歲以下則愛南韓

疫情解封2周年，旅遊電商平台KKday今發布「台灣旅客洞察報告」，發現20至29歲年輕族群赴南韓旅遊比例超過4成；30歲...

沛納海Radimir 90周年紀念！首款紅金萬年曆致敬經典

90年前的1935年10月24日，也許是一個稀鬆平常的日子，卻對近代鐘表史、對沛納海（PANERAI）有著重大意義，也是...

日AV男優來台特製「大雕燒」 防性病靠定期篩檢與預防性針劑

破除社會對日本成人影片（AV）產業污名化，以及普及性病防護觀念，台灣紅絲帶基金會邀請日本三位知名AV男優陳光、林太一、鈴...

聯名可口可樂！華裔設計師Daniel Wong再現街頭活力

跨界聯名總能帶起新話題，台灣設計師品牌Daniel Wong與可口可樂Coca-Cola合作，推出全新聯名服飾、配件。昨...

「蝦皮金選獎」46位賣家獲獎！老字號銀樓憑年營收成長4倍獲「年度突破獎」

蝦皮購物今天（10月25日）舉辦「蝦皮金選獎」頒獎典禮， 以服務品質、用戶體驗、成長突破等表現綜合評比150位入圍賣家，...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。