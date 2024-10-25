影／走進古荷蘭繪畫時代奇美博物館揭開畫師們創作祕辛

想體驗400年前的藝術流行風潮嗎？奇美博物館全新特展「畫師們：走進16、17世紀尼德蘭繪畫時代」26登場，精選近60幅珍藏畫作，結合科學檢測與藝術史研究，揭開古畫師的神秘面紗。要帶觀眾穿越時空、一窺尼德蘭（荷蘭）畫師們的創作祕密與「藝術爆炸的驚人年代！」，展出至明年8月底。

16、17世紀尼德蘭因貿易發達、經濟繁榮帶動中產階級興起，藝術不再是皇室貴族專利，家家戶戶都有賞畫、買畫需求，造就供不應求的藝術市場，當時許多人投入畫師行列，如同現今的職人，追求美學表現，也考量市場需求和商業利益，進而發展出多樣且彈性的作畫模式。

展場分四大單元、六大互動體驗：以「那是個什麼樣的年代？」單元開始，從地理環境與政治局勢切入，介紹16、17世紀尼德蘭的社會背景與藝術發展。展覽入口處以古今地圖對照，讓觀眾一目了然近代早期的「尼德蘭」指的並非「荷蘭」單一國家，而是涵蓋今日的荷蘭、比利時、盧森堡與法國北部等地。

接著「如何成為一個專業畫師？」單元公開當時藝術家的「SOP訓練模式」與工作坊的運作，認識畫師們的職人之路。展區將一幅描繪工作坊的畫作製成數位動畫，呈現學徒、畫工與師傅的分工與養成。

單元三展現 16、17世紀尼德蘭繪畫「多元豐富」的重要特色。此區陳列奇美豐富的藏品，包含風俗、靜物、風景、肖像、歷史寓意等主題。

單元四「會遇到哪些研究難題？」將觀者視角拉回博物館研究人員的角度，邀請大家共同思考研究遇到的困難與挑戰，並深入淺出介紹博物館如何採用科學檢測研究作品。藉由大量科學檢測圖像與作品的對照，揭開畫作底下隱藏的祕密．例如看似完整的《果實環串中的聖露西），其實是由兩幅作品拼接組成；《裝扮為牧羊女的女子肖像）竟然曾經「換臉」？經由大面積X射線螢光光譜分析掃描技術，一起見證畫作修改的痕跡。

六大互動體驗提供「用眼看、動手做 走入畫作當主角」，使觀眾更輕鬆吸收知識、深入了解展覽內容。互動體驗區穿插於各單元中。

配合展覽博物館規畫一系列學習活動，讓參與者化身學徒，體驗昔時學徒的工作坊日常，例如繪畫材料的準備與製作、構圖轉移技術的訓練等，課程包括大地色顏料製作、柳條成筆製作、印花粉轉印法、複寫轉印法等，每場名額有限。