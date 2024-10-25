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確定了！M4版Mac系列下週將發表 據說「這3款」機種都會有新品

聯合報／ 記者黃筱晴／即時報導
蘋果全球行銷資深副總裁Greg Joswiak在個人X帳號上宣布將在10月28日早上展開一系列新品發表。圖／摘自X@gregjoz
蘋果全球行銷資深副總裁Greg Joswiak在個人X帳號上宣布將在10月28日早上展開一系列新品發表。圖／摘自X@gregjoz

蘋果又有新品要發表了！蘋果全球行銷資深副總裁Greg Joswiak凌晨在個人X帳號上發文「Mac (😉) your calendars! 」，宣布將在10月28日早上展開一系列新品發表，並配上Mac的Finder圖示變成蘋果Logo的動畫，繽紛閃亮的動畫除了與Apple Intelligence相呼應之外，也等於證實了先前的傳言，接下來還會有一波新品發表聚焦在Mac產品線。

根據外媒預測，有可能會發表M4版的MacBook Pro，可能會有14、16吋2種尺寸機型；另外，許多果粉最期待的就是新款Mac Mini，可能會搭載新的M4和M4 Pro晶片，據傳可能會放棄其USB-A埠，而外型則會與Apple TV 4K一樣迷你。

也有傳言指出，色彩繽紛的iMac也會推出升級M3或M4晶片的版本，而果粉們可能也會非常期待看到所有的Mac周邊配件包括Magic Mouse、Magic Touchpad，以及Magic Keyboard全都換上Type-C接頭，不用再找Lightning充電線放去哪了。

而除了硬體發表，下週iOS 18.1也即將正式上線，首波Apple Intelligence功能雖然僅在美國率先推出，但大家可以還是可以期待一下它到底能為用戶帶來什麼樣的應用與改變。

X 動畫 美國

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