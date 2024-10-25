皇室訂製傳奇卡地亞祖母綠 領銜佳士得日內瓦珠寶拍賣

佳士得（Christie’s）將於2024年11月12日舉槌的日內瓦瑰麗珠寶現場拍賣，呈獻一枚睽違拍場55年的傳奇祖母綠胸針：「Aga Khan Emerald Brooch」。這為37克拉的哥倫比亞祖母綠胸針出自出名媛Nina Dyer舊藏，由卡地亞鑲嵌製作。同場拍賣也將推出一系列來自Sassoon家族的珍藏珠寶，其中4件都是卡地亞倫敦的傑作。

「Aga Khan Emerald Brooch」祖母綠胸針曾於名媛Nina Dyer 逝世後於1969年在佳士得於日內瓦舉辦的首場珠寶拍賣上，以75,000美元得價格拍出，可以說是佳士得日內瓦珠寶拍賣歡慶55週年之際最大的亮點。這件可作為吊墜配戴的胸針，最初是由印度王子Prince Aga Khan於1960年向巴黎卡地亞訂製並贈與其妻Nina Dyer；她曾在諸多重要場合上配戴王子贈與她的珠寶亮相，這件37克拉哥倫比亞祖母綠胸針就是其中一件。

相當難能可貴的是，同場拍賣上將呈獻一系列1920到30年代出自知名珠寶收藏家族未曾於市場亮相過的珠寶，因為20世紀早期鑲嵌優質、大克拉寶石的珠寶作品幾乎都已經失蹤、經重新販售或重新鑲嵌過。Sassoon家族最早發跡於巴格達，並於19世紀中期就成為一個相當成功的跨國家族企業，家族傳人之一的Sassoon David Sassoon（1832-1867）率先遷至倫敦定居，並在歐洲上流社會站穩腳步。家族收藏珠寶涵蓋大量藍寶石、祖母綠、紅寶石、與鑽石，且是倫敦卡地亞訂製珠寶的常客。