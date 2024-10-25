皇室訂製傳奇卡地亞祖母綠 領銜佳士得日內瓦珠寶拍賣
佳士得（Christie’s）將於2024年11月12日舉槌的日內瓦瑰麗珠寶現場拍賣，呈獻一枚睽違拍場55年的傳奇祖母綠胸針：「Aga Khan Emerald Brooch」。這為37克拉的哥倫比亞祖母綠胸針出自出名媛Nina Dyer舊藏，由卡地亞鑲嵌製作。同場拍賣也將推出一系列來自Sassoon家族的珍藏珠寶，其中4件都是卡地亞倫敦的傑作。
「Aga Khan Emerald Brooch」祖母綠胸針曾於名媛Nina Dyer 逝世後於1969年在佳士得於日內瓦舉辦的首場珠寶拍賣上，以75,000美元得價格拍出，可以說是佳士得日內瓦珠寶拍賣歡慶55週年之際最大的亮點。這件可作為吊墜配戴的胸針，最初是由印度王子Prince Aga Khan於1960年向巴黎卡地亞訂製並贈與其妻Nina Dyer；她曾在諸多重要場合上配戴王子贈與她的珠寶亮相，這件37克拉哥倫比亞祖母綠胸針就是其中一件。
相當難能可貴的是，同場拍賣上將呈獻一系列1920到30年代出自知名珠寶收藏家族未曾於市場亮相過的珠寶，因為20世紀早期鑲嵌優質、大克拉寶石的珠寶作品幾乎都已經失蹤、經重新販售或重新鑲嵌過。Sassoon家族最早發跡於巴格達，並於19世紀中期就成為一個相當成功的跨國家族企業，家族傳人之一的Sassoon David Sassoon（1832-1867）率先遷至倫敦定居，並在歐洲上流社會站穩腳步。家族收藏珠寶涵蓋大量藍寶石、祖母綠、紅寶石、與鑽石，且是倫敦卡地亞訂製珠寶的常客。
此次上拍的5件Sassoon家族珍藏珠寶中，一件由卡地亞訂製的裝飾藝術印度波斯風鑽石項鍊，可以說是20世紀初期東西風格融合的代表作，共鑲嵌了130到140克拉的古典枕型切割鑽石，類似的珠寶僅存者幾乎已經不復存在。現藏家在二次大戰後想從銀行保險箱中取回這些訂製珠寶時才發現銀行早就在戰爭中崩毀，幸好保險箱因為轉移至附近警察局而得以倖存，可以說是故事性十足的珍稀收藏。
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