築間海外布局跨大步 插旗大阪開出全新燒肉品牌

連鎖餐飲集團築間積極佈局海外市場，繼2024年初插旗香港打造第一個海外餐飲聚落之後，今宣布正式插旗日本大阪，以全新燒肉品牌「築間燒肉 ちくま焼肉」進軍日本餐飲市場，開啟第二個海外市場布局。

築間表示，選擇大阪作為進軍東北亞首站的主因除了看好總產值及消費力為全日本第二之外，同時看好即將於2025年4月13日~10月13日舉辦的2025年日本國際博覽會期間所帶來龐大商機提前佈局。

築間表示，「築間燒肉 ちくま焼肉」選址於日本大阪道頓堀入口處必經的千日前商店街，距離難波車站步行4分鐘的精華商圈，成為進軍東北亞市場首站。拓展事業版圖，持續創造營收規模經濟，挹注動能帶動營收成長。

根據統計，6月來台旅客當中日本有7.6萬人，較去年同期成長了3成，另一方面，據統計造訪日本的遊客人數大增，今年1月至6月訪日外籍觀光客累計約1778萬人次，也創下歷史新高紀錄，台灣人位居第三，顯示台日雙方的喜愛與友好程度。

築間表示，「築間燒肉 ちくま焼肉」業時間由早上11點至凌晨4點，連續營業17小時不打烊，大大滿足道頓堀商圈消費者的三五好友聚會、用餐的需求。「築間燒肉 ちくま焼肉」主打日本國產牛、黑毛和牛外，特別選用日本三大和牛一神戶牛設計規劃出日幣5500元、7500元及15000元三種價位。平日下午4點前更推出商業午餐，四個價位選擇最低日幣1800元起，大大滿足商務客群的用餐需求。