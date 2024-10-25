「百年金庸 無盡江湖」特展 10月26日華山登場 私家獨特珍藏首度曝光

「我把每一位讀者都當成是朋友，朋友們的指教和關懷，自然永遠是歡迎的。」————金庸。

「百年金庸 無盡江湖」特展將於2024年10月26日，在華山1914文創園區中5B館隆重開展。這場特展以文本為起點，結合由香港來台的珍貴藏品、未曾公開展示過的金庸文物、全新製作的數位影音互動裝置，以及一系列金庸武俠活動，為期五個月，建構一個未曾想像過的「大俠與大俠的產地」。為鼓勵大眾踏入金庸筆下那充滿波瀾壯闊的武俠世界，重新召喚出華人文化中特有的俠義精神，特展全期間開放免費參觀，也有專屬團體導覽服務，歡迎各界共襄盛舉。

開展記者會力邀馮翊綱、莊智淵、黑嘉嘉等跨世代、跨領域的「台灣現代英雄」蒞臨，分享生命中的俠義故事，一起揭開金庸百年之後的新武俠元年。透過新世代台灣英雄的堅毅精神，結合金庸武俠自強不息信念，讓台灣現代英雄的典範，成為整個社會的勇氣。更藉由他們的奮鬥故事，讓更多人感受到「自強不息」力量，體現武俠精神！

百年金庸 無盡江湖 日月神教教主寶座 拍照區_攝影／KAIWOO，SteveH；圖／華山1914文化創意產業園區 提供

主辦單位王榮文董事長表示這次展覽，除了回顧、致敬金庸先生的創作歷程與其多元IP的展現，也是台灣金庸館的展前展。透過首次在台灣展出的香港藏家所收藏的藏品，和首度曝光查夫人獨家捐贈給台灣的金庸文物，讓各位一睹金庸武俠第一次被這個世界看見的樣子。而我們也正在想辦法為台灣打造一座「金庸博物館」，期待它不僅僅是一座建築物，而是擁有「蒐藏」、「研究」、「教育推廣」，以及「展演與文創」功能的武俠聖殿。這裡將是武俠同好們的秘密基地，不定期舉辦活動、聚會同歡、煮茶論英雄；也同時是金庸文物的琅嬛福地，豐富的文物讓大家在這裡研究秘寶；更是文創的論劍擂台，創作者們能在此試劍爭鋒，向世界一展絕學，驚艷天下，傳承文化。

百年金庸 無盡江湖【作品，武俠小說的巔峰】_攝影／KAIWOO，SteveH；圖／華山1914文化創意產業園區 提供

在金庸百年之際，重溫經典與創新的交匯

2024年是金庸這位武俠大師的百歲誕辰，本次特展選擇在此時舉行，希望以此回顧與致敬金庸的創作成就。金庸創作的武俠小說不僅塑造了無數經典角色，還通過創造出的一千四百多位角色自強不息的俠客精神，啟發了一代代讀者。本特展期望透過展示金庸生前未曾公開的珍貴文物與藏品，讓觀眾更深刻的理解這位大師在創作背後的思想與情感。

探索金庸的創作旅程，從珍貴文物窺見大師的腦內風景

特展將珍稀文物、經典場景重現並與數位互動技術結合，打造一個沉浸式的金庸世界。數件首次公開展出的珍稀文物包括金庸各部小說首載報刊、親筆信件、以及他使用過的個人物品與收藏，這些展品記錄了金庸創作過程與生活點滴。此外，金庸夫人特別捐贈的私人藏品，使特展增添了無可比擬的獨特價值。這些珍貴文物不僅是金庸生活與創作的見證，更是深入了解這位文學巨擘的重要窗口，讓觀眾能夠更深入地領略他在文學上的卓越成就與個人魅力，並在充滿歷史感的場景中，體會到金庸作品所傳遞的價值觀與人生哲學。

百年金庸 無盡江湖【江湖，就是這麼超乎想像】_攝影／KAIWOO，SteveH；圖／華山1914文化創意產業園區 提供

俠義精神，薪火相傳，期許一座台灣金庸館的誕生

特展不僅是一場武俠文化盛宴，更希望將金庸筆下「自強不息」的武俠精神，那份寫在華人生命裡的獨特文化基因，重新召喚出來。金庸的作品中充滿著對正義的追求和對人性深刻的刻畫，那些俠客們在困境中不屈不撓的精神，正是這個特展希望傳達的核心價值。無論是郭靖的忠勇、楊過的堅韌，還是令狐冲的灑脫，這些人物形象都體現了金庸對「俠」的詮釋。

「百年金庸 無盡江湖」特展同時也是未來金庸博物館的前奏。此次特展作為金庸博物館的預展，展示了金庸夫人所捐贈的多件珍稀物品，並為未來的博物館建設提供了豐富的展示素材。期待金庸博物館未來能成為一個集收藏、研究、教育推廣於一體的文化中心，為武俠愛好者提供深入交流的平台。

百年金庸 無盡江湖【江湖，就是這麼超乎想像】_攝影／KAIWOO，SteveH；圖／華山1914文化創意產業園區 提供

俠多元親子互動活動，豐富文化體驗

讀武俠小說的小孩不只不會變壞，還能成為心中有正氣之「俠者」。特展期間，特別規劃許多親子互動活動，如與「小義子漢服」共同規劃的武俠工作坊，民眾可以穿上俠士服裝，體驗武俠角色的魅力，並在華山1914文創園區內進行各式挑戰。也規劃邀請台灣原創動物IP的武俠市集與絕版武俠書市，在在提供大眾一個豐富多樣的武俠文化體驗。

此外，還有由「馮翊綱」老師領軍的相聲沙龍講座，觀眾將欣賞到與金庸作品相關的幽默對話，增添特展的趣味性。園區內的「黑膠咖啡Vinyl Decision」將於每週日下午時段播放金庸收藏的經典黑膠音樂，讓參觀者感受金庸的音樂喜好，重溫那些經典旋律的韻味。值得一提的是，圍棋女俠「黑嘉嘉」特為特展獻聲，為來訪的參觀者提供專屬沉浸式語音導覽，預計於12月中旬上線。琳瑯滿目的豐富有趣活動、跨界合作，即將一一曝光，敬請關注官方粉絲專頁「華山1914文化創意產業園區」！

除此之外，本特展更攜手台灣知名設計品牌「物外YSTUDIO」，推出「金庸武俠百年傳奇—永恆拆信筆刀」限定商品。這款別具巧思的文具，完美呼應了金庸筆下的武俠意境：筆身以黃銅打造，雷雕鏤刻「重劍無鋒，大巧不工」的經典名句，既是實用的書寫工具，更是金庸武俠精神的絕佳延伸。

「百年金庸 無盡江湖」特展不僅帶領觀眾重溫金庸筆下的江湖世界，更期盼能在這個重要的百年之際，與大家共同見證並延續這份武俠的傳奇。邀請所有金庸迷與武俠愛好者，一同進入這個充滿俠義正氣的世界，感受那無盡江湖中的不朽精神。

【百年金庸 無盡江湖】特展 資訊

展期｜2024.10.26(六) - 2025.3.30(日)

時間｜平日12:00 - 18:00 假日11:00 - 20:00（除夕休館）

地點｜華山1914文化創意產業園區 中5B館 鍋爐室

聯合主辦｜台灣文創發展股份有限公司、台灣文創發展基金會、遠流出版事業股份有限公司

授權單位｜明河社

*免費入場/寵物可入內但不落地