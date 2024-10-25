易遊網線上旅展起跑兩折起 祭星宇峴港4日9,900元超殺價

年末最後一檔旅展大促即將登場，看準消費者已陸續在規劃年底、春節旅遊，易遊網Super Buy線上旅展25日起至11月5日盛大開跑，除了長達12天讓民眾日日buy好康，並祭出國內外旅遊商品下殺2折起的超殺優惠，以及首次推出6大旅遊商品主題日，每日10:00限量搶萬元折扣碼、5折券、9元商品等。搶年底最殺價格，活動期間再發送6,000元銀行折扣碼，單筆最高現折2,000元。

易遊網Super Buy線上旅展活動期間，每天上午10點將推出多款超殺優惠限量搶，首次祭出6大旅遊商品主題日，10月25日、26日機票日；10月27日、28日訂房日；10月29日、10月30日國外旅遊日；10月31日、11月1日國內旅遊日；11月2日、11月3日機加酒日；11月4日、11月5日票券日，必搶人氣商品有：機票滿萬折萬折扣碼、機加酒兩人同行折萬折扣碼、訂房5折券、星宇航空峴港4日遊9,900元、星宇航空九州5日遊16,900元、日本環球影城買一送一、國旅現折5,000、澎湖三天兩夜990元、環島之星東西部套票190元、總統花車一日遊990元、日本一日遊330元、日本eSIM網卡9元等。

線上旅展首日務必要手刀搶機票滿萬折萬折扣碼。欲規劃出國旅遊的民眾，在易遊網預訂享有各大航空公司最低72折起的旅展優惠票價，領取易遊網機票折扣碼「Flight300」，每週三於易遊網App下單還可再折300元。想安排一趟輕旅行，搭乘長榮航空或星宇航空飛澳門來回含稅6千有找；小資族最愛的釜山，搭乘釜山航空來回含稅5,250元起，就能輕鬆出發；德威航空下殺7折起，飛濟州島來回含稅5,400元起；酷航現有便宜機票大促銷，飛星日韓單程含稅票價2,399元起，飛新加坡來回含稅5,000元起，12月底前出發滿額再折500元，看好出發日就可以先卡位。除了上述獨家方案外，各家航空公司線上旅展票價，於易遊網同享優惠，趕緊把握便宜票價精打細算。

喜歡機票住宿一次搞定的旅客，釜山機加酒5天4夜每人10,999元起，兩人以上成行者現折500元。若想來趟秋賞楓、冬滑雪的浪漫之旅，韓國觀光公社提供旅客專屬好禮，12月13日前訂購韓國機加酒，再贈票券折扣碼最高2,000元。此外，機加酒主題日必搶兩人同行折萬折扣碼，搶到賺到節省荷包。

看準民眾對於年末、春節旅遊的需求激增，易遊網推出「曼谷芭達雅6日團」優惠價，每人含稅19,900元起，11月30日前報名再享最高省萬元優惠，席次有限要搶要快。而日本依舊為台灣旅客的首選目的地，推薦「東京5日團」，搭乘星宇航空，一次暢玩迪士尼海洋、陸地樂園，每人含稅31,900元起；旅展主推的韓國行程不走人蔘保肝店，走訪釜山、大邱5天，每人含稅14,788元起，現氣溫變得比較舒適，更是出遊的好時機！易遊網據觀察春節產品買氣熱烈，特別祭出夢幻歐洲之旅，推薦「荷比法10日團」，一趟玩三國，每人含稅69,900元起，趕緊把握春節最後餘位。此外，團旅主題日必搶「星宇．峴港4天」9,900元、「星宇．九州5天」16,900元，超激省商品，錯過可惜。