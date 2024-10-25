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影／歐爸RAIN也瘋狂！FENDI MAD超前衛未來感運動鞋

聯合報／ 記者孫曼／即時報導
FENDI MAD運動鞋黑色款。圖／FENDI提供
FENDI MAD運動鞋黑色款。圖／FENDI提供

羅馬精品品牌FENDI最新秋冬2024男裝中推出全新FENDI MAD鞋款，是由FENDI 配飾和男裝藝術總監Silvia Venturini Fendi與北京MAD建築師事務所攜手合作，運用MAD建築事務所有機當代的風格，結合最新技術和材料與東方美學中對於自然形式的偏好，創作出別具以未來風的前衛運動鞋款。

在Silvia Venturini Fendi與MAD建築師事務所創辦人馬岩松的創意指導下，這款方便穿脫的FENDI MAD運動鞋，採用有機注塑鞋底和鞋面，搭配雙色氣泡細節和陰影金屬裝飾，鞋身低筒平坦的廓形，使得整體造型符合人體工學和空氣動力學，同時向MAD的曲線建築風格致敬。簡約的彈性鞋帶沒入網狀鞋舌上方的波浪狀鞋面中，FENDI LOGO則出現在外緣的透明氣泡細節下方，低調優雅。共提供黑白兩種配色。

FENDI MAD運動鞋白色款。圖／FENDI提供
FENDI MAD運動鞋白色款。圖／FENDI提供
FENDI MAD運動鞋黑色款。圖／FENDI提供
FENDI MAD運動鞋黑色款。圖／FENDI提供
RAIN鄭智薰FENDI MAD運動鞋出席FENDI台北新光三越Diamond Towers精品店開幕派對。圖／FENDI提供
RAIN鄭智薰FENDI MAD運動鞋出席FENDI台北新光三越Diamond Towers精品店開幕派對。圖／FENDI提供
FENDI MAD運動鞋白色款。圖／FENDI提供
FENDI MAD運動鞋白色款。圖／FENDI提供
FENDI MAD運動鞋黑色款。圖／FENDI提供
FENDI MAD運動鞋黑色款。圖／FENDI提供
FENDI MAD運動鞋白色款。圖／FENDI提供
FENDI MAD運動鞋白色款。圖／FENDI提供
RAIN穿著FENDI MAD運動鞋。圖／FENDI提供
RAIN穿著FENDI MAD運動鞋。圖／FENDI提供

FENDI 建築師 羅馬

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