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影／歐爸RAIN也瘋狂！FENDI MAD超前衛未來感運動鞋
羅馬精品品牌FENDI最新秋冬2024男裝中推出全新FENDI MAD鞋款，是由FENDI 配飾和男裝藝術總監Silvia Venturini Fendi與北京MAD建築師事務所攜手合作，運用MAD建築事務所有機當代的風格，結合最新技術和材料與東方美學中對於自然形式的偏好，創作出別具以未來風的前衛運動鞋款。
在Silvia Venturini Fendi與MAD建築師事務所創辦人馬岩松的創意指導下，這款方便穿脫的FENDI MAD運動鞋，採用有機注塑鞋底和鞋面，搭配雙色氣泡細節和陰影金屬裝飾，鞋身低筒平坦的廓形，使得整體造型符合人體工學和空氣動力學，同時向MAD的曲線建築風格致敬。簡約的彈性鞋帶沒入網狀鞋舌上方的波浪狀鞋面中，FENDI LOGO則出現在外緣的透明氣泡細節下方，低調優雅。共提供黑白兩種配色。
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