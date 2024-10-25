影／歐爸RAIN也瘋狂！FENDI MAD超前衛未來感運動鞋

羅馬精品品牌FENDI最新秋冬2024男裝中推出全新FENDI MAD鞋款，是由FENDI 配飾和男裝藝術總監Silvia Venturini Fendi與北京MAD建築師事務所攜手合作，運用MAD建築事務所有機當代的風格，結合最新技術和材料與東方美學中對於自然形式的偏好，創作出別具以未來風的前衛運動鞋款。

在Silvia Venturini Fendi與MAD建築師事務所創辦人馬岩松的創意指導下，這款方便穿脫的FENDI MAD運動鞋，採用有機注塑鞋底和鞋面，搭配雙色氣泡細節和陰影金屬裝飾，鞋身低筒平坦的廓形，使得整體造型符合人體工學和空氣動力學，同時向MAD的曲線建築風格致敬。簡約的彈性鞋帶沒入網狀鞋舌上方的波浪狀鞋面中，FENDI LOGO則出現在外緣的透明氣泡細節下方，低調優雅。共提供黑白兩種配色。 FENDI MAD運動鞋白色款。圖／FENDI提供 FENDI MAD運動鞋黑色款。圖／FENDI提供 RAIN鄭智薰FENDI MAD運動鞋出席FENDI台北新光三越Diamond Towers精品店開幕派對。圖／FENDI提供 FENDI MAD運動鞋白色款。圖／FENDI提供 FENDI MAD運動鞋黑色款。圖／FENDI提供 FENDI MAD運動鞋白色款。圖／FENDI提供 RAIN穿著FENDI MAD運動鞋。圖／FENDI提供