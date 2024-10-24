Google Pixel 9 Pro終於開賣 Pixel 10月再更新這5大實用新功能

想要Pro級功能，同時想要單手容易掌握尺寸的民眾，終於等到Google Pixel 9 Pro手機正式在台上市了！在8月中Made By Google硬體發表會中首度亮相的Pixel 9 Pro手機，有著6.3吋不大不小剛剛好的精巧尺寸，提供曜石黑、陶瓷米、霧灰色、石英粉4款顏色選擇，售價為33,490元起，現在就可以在Google商店、台灣大哥大、myfone購物、中華電信、神腦國際、神腦生活網路商城、Momo購物網、PChome 24h購物與蝦皮購物等通路立刻購買。

Google也持續透過軟體更新的方式，為Pixel裝置帶來全新功能與調整。10月新功能推送包括了Pixel手機和Pixel手錶，包含以下幾個全新Android 15版本更新、更多實用的AI功能、進階的相機表現和全新防竊安全防護功能等，現有使用者將在接下來幾週內，透過裝置陸續收到更新通知。

魔術降噪功能再升級

除了原本的背景噪音、風聲、人聲之外，Pixel 8與Pixel 9系列的魔術降噪功能還可以進一步個別調高或降低特定聲音、或是區別影片中的不同人聲，讓影片中的音訊更清晰。

更清晰的水下攝影

Google改善了水下攝影和錄影功能，即使在水面下也能拍出生動逼真、色彩豐富準確的照片和影片，這項功能支援擁有具有IP68防水等級的Pixel 9系列3款裝置，對喜歡水上運動與浮潛時跟紀錄繽紛海底世界的使用者更有吸引力。

夜視天文攝影

Pixel 6與後續機型的使用者現在只要打開Pixel相機，點開「夜視」圖示，然後滑動至「天文攝影」，按下快門按鈕後，有5秒的時間把手機擺放好朝上面對天空，輕鬆拍下美麗的夜空照片。另外，Pixel手機可在Instagram中使用專用的夜視模式，即使在低光源下的環境下也能拍攝出清晰、逼真的夜間照片。

全新「失竊防護」功能

透過Google AI和手機裝置中的動作感測器，可偵測是否有人從你手中搶走手機，並試圖跑步、騎單車或開車逃逸，進一步自動鎖定手機螢幕。此外，使用者也可以使用「遠端鎖定」功能，只要輸入自己的電話號碼並通過簡單的快速安全驗證，就可以使用任何裝置快速鎖定手機，爭取更多時間恢復帳戶。

更多個人化設定