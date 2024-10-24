7-ELEVEN攜手日本最大網購市集Mercari合作門市取貨！限時限量加贈CITY CAFE中杯熱美式1杯

全球跨境電商市場逐年成長，為打造無縫的線上購物體驗，7-ELEVEN攜手日本最大網購市集Mercari，獨家合作推出7-ELEVEN門市取貨服務，Mercari在今年8月以跨境電商模式進軍台灣市場，即日起只要使用Mercari中文介面網頁下單，就能直接購買日本賣家上架之商品，並選擇7-ELEVEN超取服務，就能將商品寄送至全台逾7,000家的7-ELEVEN門市進行取貨，提供更便捷的跨境購物體驗。

迎戰雙11，Mercari推出10月24日至11月1日全站下單享優惠，即日起至11月12日於Mercari網購平台下單選擇7-ELEVEN取貨並完成取件，再加贈限量CITY CAFE中杯熱美式咖啡1杯。Mercari表示，未來將與統一企業集團進行跨通路合作，持續舉辦各種聯合行銷活動，滿足消費者跨境網購需求。

7-ELEVEN提供的門市店取包裹服務，串連線上線下、深入消費者日常消費的重要橋梁，目前已與超過10萬家海內外電商平台合作，串連全台逾7,000家7-ELEVEN門市，並在年度電商盛事雙11購物節攜手多家知名電商業者合作推出免運優惠或取貨免費送咖啡等活動；為讓消費者安心交易取貨，7-ELEVEN自2021年領先同業推出安心取服務，積極防範詐騙包裹，不定期推出取件送購物金活動，也成為網購族的生活小確幸，已累積送出逾1億元購物金。

迎接雙11購物節，7-ELEVEN整合安心取與OPENPOINT生態圈，提供安心、便利、超值的取貨體驗，7-ELEVEN「安心取」將於11月5日至11月18日搶先推出「包裹安心取送OPENPOINT點數」活動，只要至各大電商平台下單選擇7-ELEVEN取貨，到7-ELEVEN取貨時「報會員電話」或「刷會員條碼」，每件即可獲得5點OPENPOINT回饋，再抽金元寶或iPhone 16 256GB。OPENPOINT點數還能使用在「網購包裹取貨付款」服務，於指定網購平台下單選擇7-ELEVEN取貨付款服務，即可使用OPENPOINT點數折抵網購包裹到店取貨付款金額，1點OPENPOINT可折抵1元。