紀念文藝復興先驅 CORUM傳奇「硬幣表」經典再現

時間雖然無形、無相，但因為不可逆的特質，幾有等同金錢、甚至超越金錢的重要意義。瑞士崑崙表（CORUM）曾在1964年推出過經典的「金幣表」，今年品牌重新發行一只「義大利里拉錢幣」表（Heritage Artisans Coin Zecca），向文藝復興巨匠、義大利文學巨擘但丁（Dante Alighieri）致意。

事實上，這只表款具備了雙重的紀念意義，其一、今年正是金幣表問世的60周年，最早的金幣表是於1964年發行，使用20美元的雙鷹圖騰金幣改造：將金幣切開、裝入超薄機芯，因此一時傳為佳話、成為兼具造型、賞玩的話題表款；其二，由於表款是與義大利國家造幣廠

（Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato）合作、鑄造並認證，因此使用了1965年發行的義大利500里拉鋼製錢幣，而在1265年出生於佛羅倫斯的但丁，1965年正是其誕辰的700周年。