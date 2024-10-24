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紀念文藝復興先驅 CORUM傳奇「硬幣表」經典再現

聯合報／ 記者釋俊哲／即時報導
CORUM發行了一只「義大利里拉錢幣」表（Heritage Artisans Coin Zecca），向文藝復興巨匠、義大利文學巨擘但丁（Dante Alighieri）致意。圖／先施鐘表提供
CORUM發行了一只「義大利里拉錢幣」表（Heritage Artisans Coin Zecca），向文藝復興巨匠、義大利文學巨擘但丁（Dante Alighieri）致意。圖／先施鐘表提供

時間雖然無形、無相，但因為不可逆的特質，幾有等同金錢、甚至超越金錢的重要意義。瑞士崑崙表（CORUM）曾在1964年推出過經典的「金幣表」，今年品牌重新發行一只「義大利里拉錢幣」表（Heritage Artisans Coin Zecca），向文藝復興巨匠、義大利文學巨擘但丁（Dante Alighieri）致意。

事實上，這只表款具備了雙重的紀念意義，其一、今年正是金幣表問世的60周年，最早的金幣表是於1964年發行，使用20美元的雙鷹圖騰金幣改造：將金幣切開、裝入超薄機芯，因此一時傳為佳話、成為兼具造型、賞玩的話題表款；其二，由於表款是與義大利國家造幣廠

（Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato）合作、鑄造並認證，因此使用了1965年發行的義大利500里拉鋼製錢幣，而在1265年出生於佛羅倫斯的但丁，1965年正是其誕辰的700周年。

全新的「義大利里拉錢幣」表（Heritage Artisans Coin Zecca）則具有懷舊中性的36毫米尺寸，表面的正、反兩面由於是和義大利國家造幣廠，所以獲得官方授權重現了義大利500里拉的圖案，同時表殼的周邊並施以錢幣紋裝飾，讓表殼確實宛如一「枚」戴上手的硬幣。CO 082自動上鏈機芯將為表款帶來時鐘、分鐘顯示，表帶並提供牛皮壓鱷魚紋、不鏽鋼米蘭編織兩種材質。全球限量700只，訂價45萬元，僅在台北寶鴻堂鐘表、台中元亨利鐘表，以及高雄正泰鐘表，三店（地）限量販售。

1965年發行的義大利500里拉鋼製錢幣，以紀念1265年出生的但丁誕辰700年。圖／先施鐘表提供
1965年發行的義大利500里拉鋼製錢幣，以紀念1265年出生的但丁誕辰700年。圖／先施鐘表提供
封閉式的後底蓋正是1965年發行的義大利500里拉鋼製錢幣的另一面。圖／先施鐘表提供
封閉式的後底蓋正是1965年發行的義大利500里拉鋼製錢幣的另一面。圖／先施鐘表提供
CORUM 義大利里拉錢幣表（Heritage Artisans Coin Zecca），36毫米、經剛、時間顯示，45萬元、全球限量700只。圖／先施鐘表提供
CORUM 義大利里拉錢幣表（Heritage Artisans Coin Zecca），36毫米、經剛、時間顯示，45萬元、全球限量700只。圖／先施鐘表提供

硬幣 義大利

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