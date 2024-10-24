一年一度青森蘋果季到來 超商雙雄紛紛搶攻商機

每年10月中旬是一年一度的青森蘋果季，據統計日本青森有高達9成以上的「蜜桃土岐蘋果」外銷來台，相當受到民眾喜愛，為搶攻日本蘋果商機，全家（5903）、7-ELEVEN紛紛引進，讓消費者可以最即時體驗。

青森蘋果是世界最著名的水果之一，其中「土岐」蘋果繼承了「王林」及「富士」蘋果口感鬆脆、富有濃郁甜味與香氣的優點，不僅是日本青森縣培育出的純正品種，更是廣受日本與台灣消費者好評的珍貴蘋果。

全家10月23日起於實體店鋪販售「青森土岐蘋果」新鮮、便利的截切杯及單顆袋裝，外皮黃中帶紅，口感鬆脆多汁、酸甜適中，兩款商品皆69元，搭配主副配優惠，最高省10元，未來也將陸續推出「王林」、「紅顏姬」、「蜜富士」...等不同產區青森蘋果品種，提供消費者便利又新鮮的水果選擇。

此外，線上商城全家行動購同時也於線上販售青森蘋果禮盒，包含「全家」限定蘋果「青森土岐蘋果睡魔」、「日本青森土岐蘋果」...等，或是透過店鋪LINE群組「全+1社群電商」團購，購買「日本青森土岐蘋果原裝箱」10kg特價2,299元， 「全家」透過虛實整合於線上、線下全通路開賣，讓消費者隨時都能品嘗最當季的青森蘋果。

台灣7-ELEVEN自即日起於「i划算」平台限時販售來自日本青森的「蜜桃土岐蘋果」，為超商通路規格最多、種類最齊全，並於本周末舉辦蘋果免費試吃活動，邀請消費者一同品嚐秋季限定的美果滋味。

台灣7-ELEVEN隨著產季引進海內外優質新鮮水果，藉由線上i划算、i預購兩大平台讓繁忙的上班族輕鬆下訂，更能享有團購優惠折扣，下單後就近到7-ELEVEN取貨也可解決無人收包裹的情況，每年販售多達上百種水果品項，像是上個月特別引進日本空運來台的麝香葡萄，一周就熱賣超過2萬串，價格實惠又香甜多汁，相當受到消費者歡迎。

台灣7-ELEVEN本次引進「蜜桃土岐蘋果」系列商品有市場罕見350g一粒的26規超大果、36規、46規等禮盒，還有2入至4入禮盒或整箱等多種規格。其中最划算的就屬46規的尺寸，整箱購買平均一顆只要52元，每顆蘋果色澤柔黃帶粉，且果皮無打蠟、可連皮食用，清脆細緻的果肉幾乎無酸度，豐沛香甜。

不僅如此，7-ELEVEN將於10月27日上午10點特別邀請日本青森縣一般社團法人青森縣蘋果對策協議會副會長大場 勉、太田 優課長以及青森蘋果小姐佐々木 千雅一同到7-ELEVEN新城門市展開青森蘋果免費試吃活動，活動現場除了準備豐富規格的商品讓民眾選購，購買指定商品就送廚房紙巾或衛生紙一串，限量100組，送完為止。