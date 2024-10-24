乾杯百萬會員感謝慶！豪發5千元餐點寵粉 爽爽免費吃A5和牛

肉控絕對不能錯過的盛事！和牛霸主「乾杯集團」歡慶會員突破百萬人，由衷感謝粉絲的支持，於11月展開「世界級美味巡禮」感謝慶活動，豪發總價值超過5千元免費餐點寵粉，到全品牌大啖日本A5和牛、西班牙Bellota伊比利豬！

乾杯會員獨享「5千元美味巡禮大禮包」，回饋粉絲免費吃肉，11月全月開跑的「世界級美味巡禮」感謝慶，無論是新加入或是既存會員，都能獲得總價值達5,548元的「美味巡禮大禮包」到會員帳號，包含乾杯燒肉居酒屋、老乾杯、KANPAI CLASSIC、黑毛屋、黑毛屋本家、高木和牛食堂、麻辣45放題8大餐飲品牌的餐點兌換券，讓粉絲前往全台任一品牌、任一分店用餐，都能免費兌換該品牌美味餐點，盡情大吃。

「美味巡禮大禮包」能兌換享用到乾杯燒肉居酒屋「西班牙Bellota等級伊比利豬雙拼」、和牛47經典料理「特選和牛月見醬」、老乾杯與Kanpai Classic兩人同行限量兌換「日本和牛 頂級肋眼薄切燒」。以及在這正適合吃鍋的季節，黑毛屋與黑毛屋本家兩人同行就能兌換到價值980元的限量「特選日本和牛」、麻辣45放題點購指定套餐兌換「草蝦」一份。高木和牛食堂兩人同行能兌換招牌餐點「高木漢堡排」。

另外自煮生活的粉絲，「乾杯超市」也祭出常溫商品消費滿999元送萬用燒肉醬、低溫商品滿2,999元送西班牙Bellota伊比利霜降豬肉，總價值達5,548元。就是要給愛吃肉的粉絲們，最「肉感」的美味禮遇。

乾杯集團為日本除外、在全球國家中日本和牛進口量最高的餐飲企業，打造眾多運用高品質和牛的熱門餐飲品牌，每年服務逾220萬用餐人次，是許多無肉不歡的民眾必收的餐廳名單。集團於2020年成立「KANPAI GO！CLUB」LINE官方帳號，整合旗下9大餐飲品牌、逾50家門店，以及生鮮電商「乾杯超市」，開啟消費積點回饋制度，無論是用餐、還是採購生鮮肉品，每筆消費能享有1%點數回饋，還有入會好禮多選一、壽星當日點數3倍及不定期優惠好禮活動，讓粉絲吃好肉、享回饋。

KANPAI GO！CLUB點數有多達近百款餐點品項提供兌換，其中最高回饋的「豪華千點禮」為價值近萬元的多人豪華和牛饗宴，有和牛47、老乾杯、黑毛屋本家等品牌可選擇，還有滿壽泉大吟釀與日本A5和牛牛排禮盒，至今已送出逾3,000份萬元和牛饗宴。