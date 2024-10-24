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Grand Seiko 2024白孔雀翎台灣限量款 再現日式高雅
由於2024正是台灣精工（Seiko）集團在台灣成立70周年，集團旗下Grand Seiko品牌特別發表了台灣限定款白孔雀翎Peacock腕表SBGJ281，透過白色孔雀象徵高潔、神聖與日式文化的連結，全台限定70只。
有別於傳統的Seiko，獨立自成單一品牌的Grand Seiko，並以手工燒製藍鋼針、白鋼（Ever-Brilliant Steel）表殼、Zaratsu超鏡面研磨拋光為特色。本次表款的面盤並以孔雀開屏為靈感，透過反覆、細緻、由內而外的同心圖像，譜寫抽象詩意的時光之美。
Grand Seiko白孔雀翎台灣限定SBGJ281表款並延續品牌44GS表殼特色，追求光影4面相交於一點的特色，表款並使用Grand Seiko 9S86高振頻36,000轉的GMT機芯，不僅由岩手縣雫石工坊的資深工匠手工組裝，輕量化並具備55小時動力儲存性能。
40毫米的面盤內，第二地時間GMT指針、GS的品牌Logo與GMT字樣皆為金色，並搭配立體時標、分鐘刻度，以及24小時制的外圈數字。全台限量70只，訂價則約22萬元，可洽Grand Seiko台北101專賣店、或全台Grand Seiko正式授權通路。
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