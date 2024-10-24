2步驟截圖搜詐！Whoscall推AI新功能「詐騙訊息檢查」

詐騙手法日新月異，透過網路傳播更是一日傳千里，即使是熟悉網路使用的人，稍一不注意都可能落入陷阱。Gogolook旗下數位防詐App「Whoscall」正式在Android、iOS雙平台釋出免費AI新功能「詐騙訊息檢查」，透過獨有的AI防詐辨識技術偵測詐騙，用戶只需要透過「截圖」，就能初步辨識疑似詐騙的資訊，多一道防護避免落入詐騙圈套。

Whoscall因應詐騙手法的演變，今年已陸續推出自動網站檢查、個資外洩檢查等防詐新功能，這次推出免費AI防詐新功能「詐騙訊息檢查」只要簡單兩步驟「截圖」、「上傳」，運用AI的力量，等於是提供用戶全年無休的防詐諮詢顧問，即時解答有關於詐騙的疑慮，為用戶多設下一道詐騙過濾保護網。

Whoscall新功能「詐騙訊息檢查」除了使用生成式AI大型語言模型外，Whoscall結合詐騙號碼、網域、文本資料庫，以及搭配自建的自然語言處理演算法，即時檢索最新詐騙案件與時事，藉此判讀詐騙風險並生成客製化的防詐警語，協助民眾初步辨識潛在的詐騙威脅。