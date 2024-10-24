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2024「世界50大酒吧」揭曉！香港Bar Leone榮獲第二名

聯合報／ 記者羅建怡／即時報導
「世界50大酒吧The World's 50 Best Bars」賽事揭曉，名單如圖。圖/主辦單位提供 喝酒不開車 開車不喝酒 請勿飲酒過量
「世界50大酒吧The World's 50 Best Bars」賽事揭曉，名單如圖。圖/主辦單位提供 喝酒不開車 開車不喝酒 請勿飲酒過量

全球最具權威與話題性的酒吧評比盛事「世界50大酒吧The World's 50 Best Bars」，由全球各地超過700位獨立飲品專家、知名調酒師、調酒教學權威與雞尾酒專家攜手票選，於西班牙馬德里正式揭曉。本屆冠軍由墨西哥的Handshake Speakeasy奪得，亞洲酒吧也不負眾望，由來自香港的Bar Leone獲得第二名殊榮，另有來自新加坡、日本、泰國、韓國等地共9間酒吧，同步入選前50大酒吧名單（詳細名單請見圖片）。

來自香港的Bar Leone，創始人Lorenzo Antinori結合傳統與現代，評審表示，Bar Leone不僅僅是一間酒吧，它更像是一個平台，讓每一位來訪者都能享受到最純粹的雞尾酒體驗。

亞洲地區除了香港表現優異，新加坡也再度成為亞洲雞尾酒文化的焦點，共有4間酒吧入選，Jigger & Pony（No.5）、 Atlas（No.43），以及新進榜酒吧Nutmeg & Clove（No.28）和 Analogue Initiative（No.47）。韓國首爾的Zest則以「可持續發展的調酒理念」獲得Ketel One Sustainable Bar Award。

持續贊助此項賽事長達11年的法國知名沛綠雅氣泡天然礦泉水，今年也在全球推出「Maison Perrier Chic沛綠雅氣泡雞尾酒風味飲」，由法國知名調酒師設計配方，共有「蜜桃貝里尼」、「檸檬莫西多」兩種風味，氣泡綿密、還原調酒溫潤口感、多層次口感，無酒精也能輕享微醺樂趣。

此外，水果風味氣泡天然礦泉水也換上新裝，以全新「Maison Perrier Forever」命名，還邀請知名影集《艾蜜莉在巴黎》女主角莉莉柯林斯（Lily Collins）擔任品牌大使，拍攝一系列時尚潮流宣傳照。

※ 提醒您：禁止酒駕 飲酒過量有礙健康

新加坡 調酒 香港

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