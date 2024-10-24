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海瑞溫斯頓頂級Majestic Escapes珠寶致敬亞洲三大地景

聯合報／ 記者釋俊哲／即時報導
海瑞溫斯頓Majestic Escapes系列Mt. Fuji項鍊，價格店洽。圖／Harry Winston提供
海瑞溫斯頓Majestic Escapes系列Mt. Fuji項鍊，價格店洽。圖／Harry Winston提供

旅遊和珠寶看似南轅北轍，然旅遊和珠寶同時都帶來了令人嚮往的探索、難忘的回憶與美好時光。高級珠寶品牌海瑞溫斯頓（Harry Winston）以亞洲三大旅遊勝地富士山（Mount Fuji）、峇里島日出（Bali at sunrise）、馬爾地夫（The Maldives）為靈感，發表了全新Majestic Escapes頂級珠寶系列：將大自然的絕景以寶石捕捉，更還原造物主般的鬼斧神工藝術之美。

其中馬爾地夫無疑是無數亞洲或歐洲人士的度假天堂。清澈的海水、多種層次的蔚藍、無敵的陽光、海灘旁的白沙、水裡的小魚...無一不是讓人忘卻塵囂俗事的感動因由。Majestic Escapes系列頂級珠寶的The Maldives珠寶項鍊與耳環展現了海瑞溫斯頓在寶石色調上的高明品味：透過不同色調的坦桑石、藍碧璽和帕拉伊巴碧璽，並加上多種切割的鑽石，還原了馬爾地夫的海天一色，同時波浪般的輪廓則脫胎自當地常見的環礁（Atoll）和綠松石色的潟湖（Lagoon）自然地景，像是將清澈無憂隨身配戴。

擁有原始自然魅力、豐富植物與曼妙日出聞名的峇里島，則成為了Bali at Sunrise珠寶耳環、戒指與項鍊的靈感泉源。海瑞溫斯頓少見地精選金色南洋珍珠為主角、白鑽石與黃鑽為配角，假珍珠的溫潤質地與飽滿金黃色澤，與東方古老文明隱隱輝映，同時還原峇里島日出的心頭暖暖與希望。

目光最後則遍及日本「聖山」的富士山（Mount Fuji），由古至今、富士山早已超越了山岳的本質，昇華為一種精神與美的信仰，莊嚴亦神聖。海瑞溫斯頓再度運用了象徵日本文化的白色珍珠、向日本這文化古國致意，大量的南洋珍珠、Akoya珍珠、Keshi珍珠與鑽石被巧手鑲嵌，展現出富士山崇高的存在感，內斂、優雅，珍珠的白色和煦光芒並和鑽石的火光交織，一柔軟一銳利，一外顯一收攝，也像富士山的壯闊神聖、母儀天下。

擁有原始自然魅力與曼妙日出聞名的峇里島，成為本次Harry Winston珠寶創作的靈感泉源。圖／Harry Winston提供
擁有原始自然魅力與曼妙日出聞名的峇里島，成為本次Harry Winston珠寶創作的靈感泉源。圖／Harry Winston提供
海瑞溫斯頓Majestic Escapes系列Maldives耳環，價格店洽。圖／Harry Winston提供
海瑞溫斯頓Majestic Escapes系列Maldives耳環，價格店洽。圖／Harry Winston提供
海瑞溫斯頓Majestic Escapes系列Bali耳環，價格店洽。圖／Harry Winston提供
海瑞溫斯頓Majestic Escapes系列Bali耳環，價格店洽。圖／Harry Winston提供
海瑞溫斯頓全新Majestic Escapes系列Mt. Fuji項鍊、戒指、耳環，選用多種珍珠，向日本聖山「富士山」致意，柔美也具鮮明氣勢。圖／Harry Winston提供
海瑞溫斯頓全新Majestic Escapes系列Mt. Fuji項鍊、戒指、耳環，選用多種珍珠，向日本聖山「富士山」致意，柔美也具鮮明氣勢。圖／Harry Winston提供
蔚藍的馬爾地夫，又以環礁（Atoll）和潟湖（Lagoon）為兩大特色地景樣貌。圖／Harry Winston提供
蔚藍的馬爾地夫，又以環礁（Atoll）和潟湖（Lagoon）為兩大特色地景樣貌。圖／Harry Winston提供
海瑞溫斯頓Majestic Escapes系列Bali戒指，價格店洽。圖／Harry Winston提供
海瑞溫斯頓Majestic Escapes系列Bali戒指，價格店洽。圖／Harry Winston提供
海瑞溫斯頓Majestic Escapes系列Maldives項鍊，價格店洽。圖／Harry Winston提供
海瑞溫斯頓Majestic Escapes系列Maldives項鍊，價格店洽。圖／Harry Winston提供
透過寶石的色彩運用與精湛金工，海瑞溫斯頓（Harry Winston）發表全新Majestic Escapes頂級珠寶系列。圖／Harry Winston提供
透過寶石的色彩運用與精湛金工，海瑞溫斯頓（Harry Winston）發表全新Majestic Escapes頂級珠寶系列。圖／Harry Winston提供

珍珠 珠寶 馬爾地夫

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