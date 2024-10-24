海瑞溫斯頓頂級Majestic Escapes珠寶致敬亞洲三大地景

旅遊和珠寶看似南轅北轍，然旅遊和珠寶同時都帶來了令人嚮往的探索、難忘的回憶與美好時光。高級珠寶品牌海瑞溫斯頓（Harry Winston）以亞洲三大旅遊勝地富士山（Mount Fuji）、峇里島日出（Bali at sunrise）、馬爾地夫（The Maldives）為靈感，發表了全新Majestic Escapes頂級珠寶系列：將大自然的絕景以寶石捕捉，更還原造物主般的鬼斧神工藝術之美。

其中馬爾地夫無疑是無數亞洲或歐洲人士的度假天堂。清澈的海水、多種層次的蔚藍、無敵的陽光、海灘旁的白沙、水裡的小魚...無一不是讓人忘卻塵囂俗事的感動因由。Majestic Escapes系列頂級珠寶的The Maldives珠寶項鍊與耳環展現了海瑞溫斯頓在寶石色調上的高明品味：透過不同色調的坦桑石、藍碧璽和帕拉伊巴碧璽，並加上多種切割的鑽石，還原了馬爾地夫的海天一色，同時波浪般的輪廓則脫胎自當地常見的環礁（Atoll）和綠松石色的潟湖（Lagoon）自然地景，像是將清澈無憂隨身配戴。

擁有原始自然魅力、豐富植物與曼妙日出聞名的峇里島，則成為了Bali at Sunrise珠寶耳環、戒指與項鍊的靈感泉源。海瑞溫斯頓少見地精選金色南洋珍珠為主角、白鑽石與黃鑽為配角，假珍珠的溫潤質地與飽滿金黃色澤，與東方古老文明隱隱輝映，同時還原峇里島日出的心頭暖暖與希望。