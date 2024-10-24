萊爾富推「水豚君」限量商品加價購！「旅行盥洗組、壓縮袋」粉絲快收　還有超萌「造型杯塞」

搶攻聯名萌商機，萊爾富即日起至11月12日於門市推出全店單筆指定消費不限金額享「水豚君」商品加價購活動，最低享119元即可於現場購買或透過預購方式進行加價購，預購的消費者之後可依小白單上的指定日期至門市取貨，像是旅行必備的「水豚君旅行盥洗組（隨身瓶組）」加119元即可換購乙款，「水豚君壓縮袋」加139元即可換購，每款現貨與預購數量各2,000個，限量售完為止。

即日起萊爾富推出兩款Hi café大杯系列「水豚君聯名杯」，每款限量30萬杯，售完為止；12月10日前購買Hi café大杯或特大杯飲品任1杯，享限量「水豚君造型杯塞」一個加價購20元，售完為止；而購買Hi café大杯或特大杯飲品任2杯限量免費贈「水豚君造型杯塞」一個（款式隨機），送完為止。

此外，隨著天氣逐漸轉涼之際，萊爾富三度攜手美國乳品出口協會推出3款超商獨家「美國乳酪」聯名鮮食新品，包含起司熱狗堡（售價65元）、韓式炸雞起司燉飯（售價89元）、奶青烤雞起司燉飯（售價89元）。

想趁天氣轉涼之際大啖乳酪的民眾，除了可把握萊爾富最後一波10月26日、27日上午10點至下午2點的「Happy Hour假日一起來吃午餐」限時優惠活動，指定門市購買指定便當／麵類全品項（韓式部隊鍋、紅燒牛肉麵、叉燒豚骨拉麵不參與此活動）享單件優惠價49元，依各門市庫存限量販售，售完為止；即日起至11月12日到萊爾富購買指定貼標鮮食，如「美國乳酪」聯名鮮食新品，搭指定商品還可享合購價省10元。