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家樂福「微醺酒友會」週五開跑 首推超值福箱有機會1.5折帶回拉菲堡一軍紅酒

聯合報／ 記者黃筱晴／即時報導
家樂福年末重點盛事「微醺酒友會」將在10月25日至11月24日盛大登場。記者黃筱晴／攝影 ※提醒您：禁止酒駕 飲酒過量有礙健康
家樂福年末重點盛事「微醺酒友會」將在10月25日至11月24日盛大登場。記者黃筱晴／攝影 ※提醒您：禁止酒駕 飲酒過量有礙健康

葡萄酒愛好者每年囤貨的最佳時機又來了！家樂福年末重點盛事「微醺酒友會」即將在10月25日至11月24日盛大登場，超過50支指定葡萄酒、氣泡酒任選3件999元，近50款指定葡萄酒買2送1，會員專屬全台指定9家量販分店，單筆購買葡萄酒系列5,000元送1,000元現金折價券；單筆購買指定葡萄酒滿799元即可59元加價購家樂福精選巧克力系列。

家樂福全台指定9家量販店更將舉辦「VIP微醺之夜」，10月25日、11月2日於新店店、天母店、竹北店、文心店、鼎山店；10月26日、11月3日於經國店、彰化店、安平店；10月27日、11月3日於內湖店，從10:30至22:00，11月3日內湖店下午還將舉辦2場料理職人詹姆士品酒搭餐體驗會，20個名額現場報名，詹姆士將親自下廚2道搭酒料理，與民眾近距離互動。

今年家樂福更首度融入「盲盒」概念與長榮聯手合作，於限定9家量販店推出通路獨家值回票價「長榮桂冠精選福箱」，每箱售價6,000元，限量200箱，每箱內含總價值8,200元以上的長榮精選好酒，有機會將Ch. Lafite拉菲堡一軍、Opus One第一樂章、鹿躍酒莊Cask23、Montes Alpha M蒙帝斯阿爾發Ｍ、Calon Segur愛心酒等帶回家。

而不知道要怎麼從眾多酒款中挑選的民眾，現在也可以透過家樂福APP「AI侍酒師」功能，簡單的問答讓AI依據喜好與價格分析出推薦的葡萄酒款，收錄高達千筆葡萄酒資訊，以家樂福歷年來龐大的酒庫輔佐，每款酒介紹皆詳盡說明口感敘述評價，以及適搭佐餐料理，線上搶先挑好酒。

另外，家樂福今年也在全台250家超市店同步推出Ｗine Fair 6大優惠驚喜，活動期間單筆購買葡萄酒每滿2,000元即送200元現金折價券（單筆最高送600元），家樂福自有品牌小魚乾花生和澳洲貼體牛排加價購優惠，另有試飲活動於11月8、9、10日分別於指定9家超市店分店帶來小而美的微醺酒友會。另外，11月9日於超市大直明水店、11月16日於超市北屯總太店驚喜開賣「長榮酒坊品酒會入場票券」，售價850元，當日活動特請專業侍酒師介紹葡萄酒以及品飲6款高評價長榮酒坊進口好酒，活動後還有市價1,100元神秘禮物帶回家。

※提醒您：禁止酒駕 飲酒過量有礙健康

澳洲紫色火焰蜜思嘉甜酒，帶著荔枝的香甜風味，售價599元。圖／家樂福提供 ※提醒您：禁止酒駕 飲酒過量有礙健康
澳洲紫色火焰蜜思嘉甜酒，帶著荔枝的香甜風味，售價599元。圖／家樂福提供 ※提醒您：禁止酒駕 飲酒過量有礙健康
瓶身上有真實葡萄梗裝飾的義大利莎卡妮妮紅白酒系列，每瓶579元。記者黃筱晴／攝影 ※提醒您：禁止酒駕 飲酒過量有礙健康
瓶身上有真實葡萄梗裝飾的義大利莎卡妮妮紅白酒系列，每瓶579元。記者黃筱晴／攝影 ※提醒您：禁止酒駕 飲酒過量有礙健康
（左）禾法頌隆河密斯托上帝之土村莊級紅酒，售價389元。（右）法國路易拉圖法瑪星黑皮諾紅酒，售價699元。記者黃筱晴／攝影 ※提醒您：禁止酒駕 飲酒過量有礙健康
（左）禾法頌隆河密斯托上帝之土村莊級紅酒，售價389元。（右）法國路易拉圖法瑪星黑皮諾紅酒，售價699元。記者黃筱晴／攝影 ※提醒您：禁止酒駕 飲酒過量有礙健康
（左）澳洲巴羅莎谷托貝克經典混調老藤紅酒，售價699元；（右）義大利畢旗利小木偶皮諾丘紅酒，售價499元。記者黃筱晴／攝影 ※提醒您：禁止酒駕 飲酒過量有礙健康
（左）澳洲巴羅莎谷托貝克經典混調老藤紅酒，售價699元；（右）義大利畢旗利小木偶皮諾丘紅酒，售價499元。記者黃筱晴／攝影 ※提醒您：禁止酒駕 飲酒過量有礙健康
艾莉雅頂級西班牙水果酒系列，水果封為濃厚，非常適合派對聚會加入水果片調製輕鬆喝。售價299元。記者黃筱晴／攝影 ※提醒您：禁止酒駕 飲酒過量有礙健康
艾莉雅頂級西班牙水果酒系列，水果封為濃厚，非常適合派對聚會加入水果片調製輕鬆喝。售價299元。記者黃筱晴／攝影 ※提醒您：禁止酒駕 飲酒過量有礙健康

家樂福 葡萄酒 長榮

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