雙11前哨戰！蝦皮購物「10.25商城狂購節」早鳥優惠下殺最低11折起　下單滿額抽ALUXE鑽戒

雙11將至，蝦皮購物「10.25商城狂購節」搶先祭「店到店免運吃到飽」、「商城蝦幣20%回饋券」打頭陣，並集結年度熱銷的3C周邊、精品配件等，推出早鳥限定最低11折起優惠，不到千元就能入手「金瑞利龍財滿貫0.32錢3D硬金黃金蠟繩綁繩手鍊」，新款「Apple Watch Series 10鋁金屬GPS 42mm」限時優惠價1,485元，10月25日當天消費滿2,000元，還有機會抽到總價值10萬元的ALUXE亞立詩奢華鑽戒及珍珠項鍊。

蝦皮購物「10.25商城狂購節」於雙11前夕集結多款必敗夯品，10月25日獻上早鳥限定整點搶最低11折起優惠，「Apple MacBook Air Retina 15.3 吋筆記型電腦512GB（福利品）」限時優惠價40,000元；「ALUXE亞立詩10K金鑽石項鍊 星空之翼垂墜式」限時優惠價7,800元；「Alto iPhone 16磁吸手機殼掛繩組（支援 MagSafe）」原價2,570元、限時破盤優惠價只要280元。

10月25日於蝦皮商城下單除了享199元起蝦皮店到店免運吃到飽外，再加碼享2張299元起超商免運券，10月25日當天凌晨0點、中午12點、下午6點、晚上9點限定4大時段再灑「20%蝦幣回饋券」，最高可回饋500蝦幣。

為提前打響雙11年度購物盛宴，蝦皮購物獨家攜手ALUXE 亞立詩送出總價值破10萬元好禮，即日起至10月25日於指定活動頁面按下搶先登記按鈕完成登記，且10月25日當天於蝦皮商城單筆消費滿2,000元，就可抽18K金小美人魚鑽戒、 10K金珍珠項鍊等奢華配飾。

此外，瞄準換季商機，蝦皮購物即日起至10月25日打造「蝦皮時尚週」，網羅MLB、plain-me、QUEENSHOP、Timberland等超過百家服飾鞋包配件品牌下殺最低5折起，10月25日搭配優惠券額外享20%蝦幣回饋、9折優惠，下單滿額再抽萊雅金致臻顏小蜜冠日霜。「Timberland男款沉穩質感防潑水防風外套」原價7,500元、限時優惠價4,000元有找；「MLB男女款小Logo半拉鍊翻領長袖大學T」限時優惠價2,775元；「Levi’s經典單寧牛仔斜背小包」限時優惠價1,299元；涼感速乾材質又防曬的「plain-me小P社長logo多色長袖」買一送一限時優惠價1,680元；撞色車線搭配厚底的「D+AF 短靴」限時優惠價1,480元；冬季必備保暖單品「AHUA阿華有事嗎喀什米爾羊絨中筒襪」限時優惠價139元；「QUEENSHOP雙綁帶剪接設計透膚上衣」限時優惠價520元；喜愛韓系潮流則不容錯過限時8折優惠價3,304元的「CARLYN棉花糖小雲朵包」、限時優惠價860元的「CITY BREEZE經典LOGO棉質T恤」。

除了線上祭好康外，蝦皮購物也將於10月27日在台北松山文創園區三號倉庫舉辦「潮集星期天」潮流市集，邀請CARLYN、STAND OIL、Blue Elephant、Levis、KANGOL等30大韓國時尚、國際潮流品牌到場，祭出一日限定獨家優惠，還有色彩鑑定、趣味闖關遊戲、不斷電直播秀拿總價30萬元好禮等精彩活動。