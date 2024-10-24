未來很難在便利商店內用了？日本全家宣布將大幅削減2000間有座位的門市

撰文＝巫芷玲

日本大型連鎖便利商店全家FamilyMart於2024年10月2日宣布，計畫在2024年度內從日本全國約7000家有內用區的門市中，削減2000家、將內用區改裝為商品賣場，接下來不僅會擴大其自有品牌服飾「Convenience Wear（コンビニエンスウェア）」的賣場，也會加強如衛生紙、洗衣精等生活必需品的商品陣容。藉此，全家便利商店設定目標在3年後實現每家門市的銷售額提升約7％。

全家計畫撤去2000家門市的內用區，改為商品賣場。（圖片來源：日本FamilyMart官網）

內用區使用率急遽下降 可歸納2大原因

全家自2013年起積極設置內用區，目前約有7000家門市設有此設施，約占整體超過4成。然而，內用區的使用人數在新冠疫情期間急劇下降，即使進入後疫情時代，使用人數也沒有回升。除了疫情之外，內用區使用變化的背後可能還有另一個隱藏原因：消費稅。

2019年10月，為因應少子高齡化的社會成本，日本提高了消費稅率，這也讓內用區的制度變得稍微複雜。消費者若在店內購買食品或飲料後外帶，適用於「輕減稅率」8%，但如果購買後是在內用區用餐，消費者則會被收取10%的「標準稅率」，因此大多數餐廳都會在結帳時詢問消費者是否打算在店內用餐，根據消費者的回答來決定應收的稅率。

日本消費稅率自1989年（平成元年）4月1日創設以來的增漲情況。（圖片來源：挨拶状ドットコムProfessional官網）

然而調查發現，大部分便利商店對此採取了自我申報制，很少有店員會在結帳時詢問顧客「是否會在內用區用餐」，這意味著，許多顧客可能在不知不覺中逃避了應該繳納的消費稅，而便利商店也「睜一隻眼閉一隻眼」。

最終，基於日本人普遍不喜歡給他人添麻煩的心理，有不少顧客可能會想：「快速喝一杯咖啡應該沒問題，但在內用區吃便當的話，萬一被店員提醒，感覺有點尷尬。」加上消費稅率不同，因而可能使得消費者減少使用內用區。

不只減少內用區 日本便利商店正大幅調整店內布局

和內用區相同，正在從便利商店中消失的還有雜誌和書籍的賣場。日本出版配送巨頭公司「日本出版販售公司（日本出版販売株式会社）」將預計在2025年3月縮減包括全家和LAWSON共計3萬家店鋪的雜誌與書籍配送範圍，屆時會只剩下約2萬家店鋪提供這項服務。

「LAWSON從2024年3月起擴大設置夾娃娃機區域，這一服務非常受歡迎，甚至吸引了專門為此而來的顧客。他們計畫在2025年度內擴展至約1000家門市。像這樣提供以往未曾有過的服務，似乎還有更多的可能性可以探索。」消費經濟分析師渡邊廣明如此指出。

日本LAWSON自2024年春季開始導入夾娃娃機，截至7月已有623店舗設有此服務，並預計在2025年將此服務拓展至1000家門市。（圖片來源：日本經濟新聞官網）

不怕顧客流失？日本全家為什麼敢撤除內用區？

減少內用區門市的策略雖然可能導致有內用需求的顧客流向其他有內用區的便利商店（如7-Eleven），但全家計畫轉向經營的自有服飾品牌「Convenience Wear」銷售額比重正在增加，這很可能是全家決定削減內用區的主要原因之一。

日本全家於2021年推出原創服飾品牌「Convenience Wear」，由時裝品牌FACETASM主理人落合宏理擔任創意總監，負責設計監修，更在2023年11月於東京國立代代木競技場舉辦便利商店首個時裝秀。（圖片來源：VOGUE JAPAN官網）

以前消費者大多是因為緊急需求才在便利商店購買內衣或襪子，但自從這一系列推出後便大受歡迎，越來越多人單純為了時尚目的購買全家的服飾，而這種戰略對競爭對手7-Eleven或LAWSON來說是難以複製的。雖然此策略結果尚無法下定論，但全家敢於嘗試取消內用區服務，轉而提供更多樣化的商品，此策略未來發展走向十分值得關注。

審稿編輯：林玉婷

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【參考資料】

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